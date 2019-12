Acusan a Cocarico de crear proyectos fantasma

miércoles, 18 de diciembre de 2019 · 11:29

El Viceministro de Desarrollo Rural, Luis Alberto Áñez, denunció que durante la gestión de César Cocarico se crearon proyectos fantasma, robo de ganado y equipos. Por lo que iniciará un juicio de responsabilidades contra la exautoridad gubernamental.

“Lo que ha hecho es hacer desembolsos, hacer proyectos fantasma, robo de equipos, robo de ganado. Es impresionante (la información) que he recibido y así el (ex) presidente Evo Morales dice que quiere volver al país, ojalá vuelva para meterlo preso. Nefasta la administración, yo creo que no he visto nunca una administración tan corrupta como la de este ministerio”, indicó Áñez a radio Líder.

El titular de la cartera añadió que Cocarico centralizó en su poder todo lo que se realizaba en el Ministerio de Desarrollo Rural incluida la gestión de los viceministerios, argumento que con esta imposición era imposible hacer un trabajo óptimo, no “dio potestad a la regiones en las que el único objetivo era robar”, aseguró.

Áñez anunció que dará una conferencia de prensa en la que demostrará las irregularidades denunciadas con documentación y el despilfarro de dinero que existió durante la gestión de Cocarico.