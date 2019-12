“Asesor secreto” dice que el 20-O fue “personal de apoyo” del TSE y que buscó asilo por memes

El “asesor secreto” de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Sergio Martínez, negó en su declaración ante la Fiscalía que tuviera algún acceso al TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) y al cómputo, pese a que el informe de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) indica lo contrario. Agregó que en los comicios del 20 de octubre (20-O) fue “personal de apoyo”.

“Mi persona no contaba con ningún acceso o cuenta de usuario a ningún sistema ni del TREP ni del cómputo, menos a una base de datos, ni sistema de infraestructura, toda vez (que) reitero que como funcionario nuevo me encontraba en pleno proceso de inducción y no tomaba decisiones”, señaló Martínez.

La declaración informativa de Martínez -a la que accedió Página Siete- fue tomada por Ronald Chávez el 25 de noviembre, cuando fungía como fiscal del caso. No obstante, el documento no figuraba en el cuaderno de investigaciones hasta la semana pasada, según los abogados de los exvocales.

En la declaración, Martínez también indica que buscó asilo en la Embajada de México debido a algunos memes en su contra.

“Se generaron memes malintencionados hacía mi persona y otros compañeros, dando incluso la dirección de mi domicilio para que se haga algún tipo de daño o vandalismo, poniendo en riesgo a mi familia. Sentí temor de que se cometa una injusticia con mi persona siendo inocente, dada la coyuntura que se estaba viviendo y los rumores de que todos los funcionarios del Tribunal deberían ser aprehendidos”, se lee en su declaración.

No obstante, el 6 de diciembre recién se conoció su identidad, cuando el director de la firma auditora Ethikal Hacking, Álvaro Andrade, reveló que Martínez era el “asesor” de los exvocales que identificó la auditoría de la OEA.

Andrade señaló que Martínez apareció como funcionario del Servicio de Registro Cívico pidiendo información y acceso a las bases de datos del TREP y al cómputo oficial. Indicó que cuando le negaron esa solicitud, se presentó como el “asesor” de los exvocales y fue respaldado por ellos, excepto por el exvocal Antonio Costas.

La expresidenta del TSE María Eugenia Choque admitió que se contrató a Martínez, pero no para que haga “barbaridades”. Costas dijo que alertó a Choque que se retiró a esa persona en 2014 por un trabajó “deficiente”.

En su declaración, Martínez aseguró que no fue capacitado para operar los sistemas y apuntó que los servidores eran administrados en su totalidad por la empresa Neotec, cuyo director es Marcel Guzmán de Rojas.

Señaló que el día de las elecciones se dirigió a las oficinas del TSE en San Jorge desde las 17:30, como “personal de apoyo”, e indicó que ese día cumplió una sola labor: verificar el funcionamiento de la web donde se publicaron los resultados del TREP, ingresando al portal como cualquier ciudadano.

Martínez dijo desconocer los servidores B01 y BO20, a los cuales -según la auditoría de la OEA- se desvió de “manera intencional el flujo” de información del TREP. El informe de la OEA estableció que a solicitud de los vocales y de un “asesor” -que sería Martínez- se configuró un servidor en una red Amazon ajeno al TREP y Cómputo a través de una máquina Linux AMI virtual.

“Se constató el acceso desde esta máquina con usuario ec2-user (y también elevando privilegios a root) en fecha 21 de octubre de 2019 y en plena ejecución del TREP en su segunda etapa (tras el corte)”, se lee en la auditoría.

En su declaración, Martínez también aseguró que no tuvo conocimiento de la paralización del TREP hasta que la prensa lo informó, aunque señaló las posibles razones de la interrupción.

Antes de finalizar su declaración informativa dijo que renunció de manera voluntaria al asilo otorgado por la Embajada de México con el fin de evitar que otros funcionarios aprovechen su situación para inculparlo.

Un reporte de Migración esteblece que Martínez abandonó el país por Desaguadero con rumbo Perú. El fiscal general, Juan Lanchipa, informó que se activó la notificación azul de la Interpol para conocer su paradero.

El 8 de diciembre, los entonces fiscales del caso, Ronald Chávez y Mónica de la Riva, fueron encarcelados por permitir la fuga de Martínez. Ambos son procesados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

La investigación

Detención El fiscal de Materia Samuel Lima informó ayer que se aprehendió a un informático del Tribunal Supremo Electoral luego de que brindó su declaración informativa. El mismo era investigado por las presuntas irregularidades en los comicios de octubre.

El fiscal de Materia Samuel Lima informó ayer que se aprehendió a un informático del Tribunal Supremo Electoral luego de que brindó su declaración informativa. El mismo era investigado por las presuntas irregularidades en los comicios de octubre. Búsqueda El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, confirmó ayer que hay información de que la exvocal Lidia Iriarte se encontraría refugiada en el trópico de Cochabamba. La autoridad aseguró que espera que ésta no sea una de las razones por las que se impide la “restitución de la Policía en esa región”.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, confirmó ayer que hay información de que la exvocal Lidia Iriarte se encontraría refugiada en el trópico de Cochabamba. La autoridad aseguró que espera que ésta no sea una de las razones por las que se impide la “restitución de la Policía en esa región”. Consulado La canciller Karen Longaric informó que hay evidencia de que los consulados de Bolivia en Argentina sirvieron para hacer el fraude.

Página Siete / La Paz