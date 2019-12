Camacho: «Espero que Marco tenga la grandeza de decir el motivo por el cual se le dijo no»

sábado, 07 de diciembre de 2019 · 14:02

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El expresidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho comunicó que el pasado martes se le comunicó al presidente de Comcipo, Marco Antonio Pumari, que no sería acompañante a la vicepresidencia y hoy le pidió tener la grandeza de contar los motivos de esa decisión.

«Yo hablé a Marco (Pumari) y he sido claro, la decisión ha sido mía, no ha sido de Marco, esa es la verdad y la verdad se tiene que saber. He sido yo la persona que ha decidido no ir con Marco, yo espero que Marco tanga la grandeza de decir el motivo por el cual se le dijo no», comunicó Camacho en horas de la mañana ante la prensa.

Camacho instó a Pumari a hacer públicos los motivos por los que no irán juntos, caso contrario él lo hará. «Si él no lo hace, lo haremos nosotros», amenazó.

Durante la semana Camacho dio un ultimátum para que Pumari decida su lo acompañaba en calidad de candidato a la vicepresidencia en la carrera electoral de 2020. Pero el potosino indicó que debía consultar con sus bases. Hoy en horas de la mañana el cruceño indicó que irá solo, lo que su acompañante de lucha social respondió indicando que le sorprendía y que se había pateado el tablero.

«El decir que se encuentra asombrado por mi decisión demuestra claramente que estuve en lo correcto en la decisión», dijo Camacho y agregó que «la decisión que se ha tomado ha sido totalmente responsables, basada en principios y valores y la verdad».

Detalló que la determinación fue asumida el pasado martes en su oficina y que se había comunicado a Pumari, a quien se le indicó que «tenía libertad».