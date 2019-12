Cochabamba. Cox retorna a la Defensoría en medio de altercados; ciudadanos lo acusan de alinearse al MAS

Defensor ingresa a oficina en Cochabamba a dos semanas de bloqueo de ciudadanos que piden su renuncia

Cochabamba, 10 dic (ABI).- El representante regional del Defensor del Pueblo, Nelson Cox, ingresó el martes a su oficina, a dos semanas de que un grupo de miembros de plataformas ciudadanas bloquearon el acceso al edificio para exigir que renuncie por una presunta parcialización en la investigación de los hechos de violencia registrados en Cochabamba luego de las elecciones generales.

«Ha sido difícil. Penosamente son ya dos semanas de que a mí, a mi personal no nos permitía ingresar, se ofendía, se agredía. Agradezco que hayan tenido algunas (personas) la comprensión para saber que lo que estaban haciendo es delito», dijo en el momento de su entrada al predio.

Las plataformas ciudadanas movilizadas acusan a Cox de parcializarse con el Movimiento Al Socialismo porque presuntamente sólo investiga los casos de los muertos y los heridos de esa tienda política durante los hechos de violencia.

En una improvisada conferencia de prensa, el representante del Defensor del Pueblo negó las acusaciones en su contra y dijo que él hizo el registro y el seguimiento de todos los casos que le fueron denunciados por ambos lados del conflicto.

«Todo acto es demostrable, todo argumento debe ser comprobado (…) En cualquier caso que me digan, en este hecho no han tramitado, en esto se han parcializado, en esto han tapado, en esto han omitido, esos son datos concretos», manifestó.

Dijo que la ciudadanía tiene derecho a exigir su renuncia, pero pidió que se recurra «a los mecanismos idóneos, a los mecanismos legales, para conseguir el objetivo de alejarlo del cargo.

Los miembros de las plataformas ciudadanas, en su mayoría mujeres, reclamaron a gritos por el retorno de Cox a su oficina y manifestaron que se continuará con una vigilia en las puertas del Defensor del Pueblo para continuar con el pedido de renuncia.

El cerco se realizó hace dos semanas, exigiendo la renuncia de Cox a la Defensoría.

El representante de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, durante su ingreso a oficinas de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba. Foto: Neó Portugal.

El representante de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, logró hoy ingresar a las oficinas de la entidad, después de 14 días de haber estado cercada por una protesta ciudadana conformada por las esposas de policías y diferentes colectivos de Cochabamba.

El cerco se realizó hace dos semanas, exigiendo la renuncia de Cox a la Defensoría. En ese tiempo, el representante de la entidad declaró que trabajaba en oficinas alquiladas al verse impedido de ingresar a su despacho.

En esta jornada, Cox se hizo presente en las oficinas de la calle 16 de Julio y tuvo que esperar durante varios minutos para intentar ingresar. Durante su espera, se suscitaron empujones y gritos en la puerta de la entidad, hasta que pudo ingresar con el apoyo del resguardo policial.

Los manifestantes criticaron el actuar de Cox en el cabildo de Sacaba en pasado mes. También recriminaron que no tomó “acciones legales” ante la muerte de Limbert Guzmán, el joven que falleció en Huayculi, durante los pasados enfrentamientos postelectroal.

Por su parte, representante de la Defensoría del Pueblo indicó que las denuncias se deben presentar con pruebas.

“Me han señalado de cinco casos, no sé cuáles son esos casos. Todo acto es demostrable, todo argumento debe ser comprobado. Cualquier otro caso, que me digan: en este hecho se ha parcializado, en esto han tapado o en esto han omitido, esos so datos concretos. Lo demás no son hechos”, dijo Cox a los medios de comunicación.

Sobre el difícil ingreso a las oficinas de la entidad que encabeza, indicó que “es penoso” el accionar de las personas que impiden desarrolle su trabajo de manera normal.

“Ha sido difícil (ingresar). Penosamente son dos semanas que no se ha podido entrar. Se agredía. Nos interesaba volver a trabajar y tener las garantías para volver. Los que pedían mi renuncia que hagan valer los mecanismos legales, pero no bajo el anonimato”, expresó.