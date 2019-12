Del Rincón: No se olviden que su próximo presidente es su empleado, ustedes sus jefes lo pueden despedir

El periodista de la cadena CNN, Fernando del Rincón, en el marco de su visita a Santa Cruz, recomendó el sábado a los habitantes de Bolivia elegir a un presidente que esté al servicio de su pueblo, que no sea populista y se sujete a la voluntad democrática.

«No vayan a elegir un payaso, elijan a alguien que de verdad se preocupe del pueblo, que se preocupe por el país, que no diga las cosas por decir, que no sea populista y quítenle poder a los políticos (…). No se les olvide que quien sea su próximo presidente es un empleado, ustedes son sus jefes y cuando quieran lo pueden despedir», dijo ante un auditorio lleno.

Del Rincón visitó este sábado el Comité Cívico Pro Santa Cruz que fue una de las fuentes del movimiento cívico popular que pidió en la renuncia del expresidente Evo Morales, acusado de cometer fraude electoral en los comicios de 20 de octubre pasado.

«Quiten el poder a los políticos. Yo dije por qué damos tanto poder a los políticos. El poder que les damos lleva a los bolivianos, a los venezolanos, a los mexicanos a matarse entre sí. ¿Por un político vale perder la vida? La libertad sí, la defensa de la libertad, la defensa de la verdad», acotó.

El periodista consideró que en Latinoamérica los gobiernos con cierta tendencia ideológica buscan generar desinformación y generan mucho daño en la sociedad en medio de un ambiente de caos donde buscan hacerse más fuertes.

«La solución está en nuestras manos, la información impide que se siga secuestrando nuestras libertades, impide que logren sus cometidos de enfrentarnos; la división de clases sociales ha sido un recurso muy utilizado en nuestros países, creo que Bolivia no fue la excepción», recalcó.

Del Rincón destacó que durante el conflicto que se vivió en Bolivia a través de las redes sociales le llegaba mucha información de decenas de ciudadanos que le llevó a comprender lo que realmente pasaba en el país.

Agregó que Bolivia es un ejemplo para la región, el continente y el mundo, porque el movimiento cívico y ciudadano que se ha generado ha hecho que se hable de la nación sudamericana en todo el mundo.

Aseveró que pese a que como periodista trató de alejarse del activismo, en situaciones como las que se vivió en Bolivia aprendió que «uno es activista, aunque no quiera serlo, porque mostrar la verdad activa al agente y desactiva a aquellas posturas contrarias, sin fundamento y sin sustento».

La dirigencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz reconoció con la Cruz Potenzada al periodista en agradecimiento a la cobertura y seguimiento periodístico de los acontecimientos suscitados en Bolivia entre los meses de octubre y noviembre.

Fuente: http://www.boliviatv.bo