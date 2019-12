Denuncian que empresarios cruceños buscan la división de Camacho y Pumari para favorecer al MAS

El presidente de la Brigada Cruceña, Erick Morón, a través de un video denunció que empresarios cruceños que apoyaron al Movimiento Al Socialismo (MAS) hoy se reunieron con el líder cívico potosinista, Marco Antonio Pumari, en el hotel Camino Real en Santa Cruz, con el objetivo de retirar su candidatura para que no acompañe a Luis Fernando Camacho.

“Hoy se reunieron en el hotel Camino Real empresarios, que al final de los 21 días del paro cívico recién pretendieron apoyar la lucha de todos los ciudadanos, con el objetivo de retirar la candidatura del señor Pumari para que no acompañe al señor Luis Fernando Camacho, le prometieron de todo”, declaró Morón.

Según la autoridad los empresarios hicieron promesas económicas a Pumari con la finalidad de dividir y fraccionar el voto de la oposición, beneficiando así al partido político del MAS.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Si no es así que me desmienta el señor Pumari, que me desmientan esos empresarios cruceños que se reunieron en el hotel Camino Real”, acotó Morón.

Ayer el expresidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho le dio un ultimátum al líder cívico potosinista, para aceptar la candidatura a la vicepresidencia, caso contrario optaría por ir acompañado de una mujer a la contienda electoral de 2020.

Frente a estas actitudes el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, manifestó que la dirigencia cívica debería estar exclusivamente para servir a la ciudadanía y reivindicar los derechos y aspiraciones de una región y no utilizarlo como un trampolín para hacer política.

“Estas actitudes nos están mostrando una vez más que hay una mala utilización de la actividad cívica, que debería ser exclusivamente para reivindicar aspiraciones, derechos de un pueblo”, expresó Albarracín, quien concluyó que todo esto “favorece a quienes pretenden reimplantar la dictadura en Bolivia”.

Hasta el cierre de la presente nota no se conocía el resultado de la reunión que sostuvieron Camacho y Pumari.

Página Siete Digital / La Paz

Nota relacionada: Tras reunión en Santa Cruz, Camacho y Pumari mantienen reserva sobre negociaciones