¿Emergencia climática?: la Antártida registra la mayor cantidad de hielo derretido en un día

For the 1st time also, the melt process explains the negative anomaly of the current Antarctica SMB. It should be noted that this process is currently missing in most of SMB estimations over Antarctica as melt has been negligible until now. But the climate is changing…. pic.twitter.com/dT5g3zl4T4

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«También fue récord la producción de agua debido al deshielo desde noviembre de 2019 hasta hoy, un 230 % más alto que el promedio», señaló Xavier Fettweis, investigador de la Universidad de Lieja (Bélgica).

El científico afirmó a Newsweek que la región ha estado «significativamente más caliente que el promedio» en esta temporada. Sin embargo, ha aclarado que ya que los datos provienen de un modelo y no de observaciones en el lugar, es necesario esperar más temporadas de deshielo para poder confirmar lo que está sucediendo.

De todas maneras, Fettweis sostiene que «la marca del calentamiento global no puede ignorarse», tomando en cuenta las «anomalías» climáticas observadas en estos últimos meses.

Por su parte, Eric Holthaus, meteorólogo del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de Minnesota (EE.UU.), que compartió los nuevos datos en su cuenta de Twitter, considera que «estamos ante una emergencia climática».

New data indicates that on Christmas Eve, unusually warm weather melted the most ice across the continent of Antarctica in a single day out of any day in recorded history.

15% of the continent’s surface melted, temporarily.

We are in a climate emergency. https://t.co/BooH7saMkU

— Eric Holthaus (@EricHolthaus) December 27, 2019