Evo toma como un regalo la orden de aprehensión y dice que le da fortaleza

miércoles, 18 de diciembre de 2019 · 16:33

Página Siete Digital / La Paz

El expresidente Evo Morales, a través de una llamada telefónica a sus bases reunidas en Shinaota en el trópico en Cochabamba, manifestó que la orden de aprehensión emitida en las últimas horas en su contra le da más energía y más fuerza.

“Acabo de informarme que hace una hora, el mejor legado a Evo a 14 años (por el Día de la Revolución Democrática y Cultural que el MAS celebra hoy) es una orden de aprehensión. No me asusta, más bien me da más energía, más fuerza, mientras tenga la vida, el destino me acompañe, vamos a seguir en esta lucha política por una Bolivia digna y soberana”, manifestó Morales.

El exmandatario realizó una llamada telefónica desde Argentina donde se encuentra refugiado, a sus bases y compañeros de partido quienes se encuentran reunidos en el estadio de Shinahota, celebrando los 14 años de la primera victoria electoral del MAS, en 2005.

«A 14 años de nuestra revolución, el ´mejor regalo ´ que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana», añadió minutos después a través de cuenta en Twitter.