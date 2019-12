Excandidato del MAS dice que Carlos Romero sugirió como jefe de campaña a Serna Ponce

El excandidato a diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la circunscripción 46 de Santa Cruz, Alpacino Mojica, aseguró en su declaración ante la Fiscalía que el exministro de Gobierno, Carlos Romero, fue quien le sugirió que el exguerrillero peruano Óscar Serna Ponce sea el jefe de su campaña electoral.

“Por la declaración de Mojica, él se refiere que quien había sugerido que este señor (Serna) sea el jefe de campaña es el señor Carlos Romero”, informó ayer el fiscal Wálter Suárez.

Alpacino Mojica y su hermano Paolo fueron detenidos el miércoles por los supuestos vínculos que tenían con el extranjero Serna Ponce, acusado de ser parte de un grupo armado que operó en Montero, Santa Cruz, el pasado 30 de noviembre, que dejó dos cívicos muertos a balazos.

El fiscal señaló que aún se analiza convocar a la exautoridad de Gobierno, de quien no se conoce su paradero desde la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

La Fiscalía determinó que Serna Ponce tenía al menos cuatro cuentas bancarias en Bolivia y su esposa otras tantas. “Tanto Alpacino Mojica como su hermano indicaron que conocieron a Serna porque fue su jefe de campaña, pero existen otros indicios que estamos analizando, como fotografías”, dijo Suárez.

El diputado Tomás Monasterio es quien mostró ayer las fotografías que vinculan a Serna Ponce con los Mojica. “Me da asco la relación del MAS con células terroristas que han operado en libertad los últimos años. El señor Alpacino Mojica está mintiendo ante la justicia, es compadre del señor Serna Ponce ya que en esta fotografía se puede constatar que esta persona estuvo incluso en la ceremonia de bautizo de su hijo”, denunció el legislador.

El excandidato del MAS fue aprehendido ayer luego de prestar su declaración informativa, mientras que su hermano aún estaba en calidad de arrestado.

El fiscal explicó que cuando el miércoles efectivos policiales hicieron un operativo para buscar a Serna Ponce, encontraron a los hermanos Mojica en la misma casa que el extranjero dio como su domicilio real. “Nosotros ejecutamos ayer un allanamiento donde sería el domicilio de Serna Ponce según el registro el Segip (Servicio General de Identificación Personal), sin embargo sorpresivamente dimos con la casa de Alpacino Mojica”, recordó el fiscal de la investigación.

Mojica fue imputado por el delito de homicidio en grado de complicidad por las muertes de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, en Montero.

“Alpacino Mojica tiene que estar preso al igual que Susana Vaca, Hugo Moldiz y Raúl García Linera. No vamos a parar hasta llegar hasta la última persona que ha sido parte de esta organización criminal vinculada al terrorismo que vino a instaurar el caos y la violencia en nuestro país”, aseveró Monasterio.

Vaca era concejal y fue quien presentó, supuestamente, a Serna Ponce con Mojica. El excandidato también contó, antes de ser detenido, que conocía que el extranjero tenía nexos con el exministro y operador del MAS, Hugo Moldiz, y con Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro.

El Ministerio Público aún no da con Serna Ponce. “No tenemos certeza absoluta, hay el registro del ingreso pero no de la salida, si salió lo hizo de forma ilegal, no consta en los registros pero la investigación prosigue”.

Página Siete / La Paz

