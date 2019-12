Exministra Achacollo: “Quieren usarme como un trofeo político este fin de año”

“Es netamente político para usarme como un trofeo político en este fin de año”. Así la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, calificó el embate legal que emprendió Rafael Quispe para que regrese a la cárcel por el caso Fondioc.

Achacollo se presentó este miércoles a su audiencia en que se define si volverá a la cárcel, puesto que el director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, la acusa de haber vulnerado su detención domiciliaria.

La exministra ya estuvo con detención preventiva, es decir, encarcelada entre 2016 y 2017, pero la justicia determinó liberarla para que cumpla detención domiciliaria mientras se desarrollan las investigaciones.

Dijo que es falso que haya salido del país, porque tiene doble arraigo. Sostuvo que se mantiene en su casa ya dos años al cuidado de sus nietos y de su padre.

“Yo tengo mi familia, tengo mis hijas, mis nietitos que yo cuido ahorita, porque no estoy trabajando. Estoy en mi casa dos años, tengo un papá de la tercera edad que está enfermo”, manifestó.

“Voy a enfrentar a la justicia, me voy a someter y por eso estoy aquím no me he corrido”, agregó la exministra antes de entrar a la audiencia.

Denunció que la discriminan por ser mujer y cuestionó. “¿Han visto que han metido así (a la cárcel) a otras exautoridades que sean varones?”.

Erbol / La Paz

