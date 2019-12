FFAA: Civiles dispararon desde el lado de los cocaleros

“La Policía estaba con la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), el diálogo no prosperó, se agotaron procedimientos y ahí ellos quisieron irrumpir la barrera que hacía la Policía y ésta reaccionó, de acuerdo a procedimiento, con gases, ahí empezaron a disparar del lado de ellos”, dijo Cuéllar.

Cuatro "líneas" de policías y militares coparon el puente Huayllani para evitar el paso de unos 5.000 cocaleros, el 15 de noviembre, y según el general Alfredo Cuéllar, comandante de la 2ª Brigada Aérea y de la Guarnición Militar de Cochabamba, ningún soldado abrió fuego.

La autoridad de las Fuerzas Armadas (FFAA) afirmó que los disparos salieron del lado de los manifestantes. Hubo 9 muertos y 115 heridos, todos cocaleros.

La Policía y los militares organizaron el operativo. La orden era evitar que los cocaleros lleguen a la ciudad porque “la gente (en la ciudad) estaba consternada, ya no quería saber de vándalos”, remarcó y explicó que días antes, las marchas que intentaron llegar a la plaza 14 de Septiembre ocasionaron destrozos a su paso, en varios barrios.

En el operativo participaron 800 efectivos, 400 del Ejército y la Fuerza Aérea, el resto eran policías que estaban en la primera fila, en las otras tres los militares, dos con munición de fogueo y la última con munición letal.

De acuerdo con la información recibida, la gente venía armada “con palos, armas caseras, hondas, cohetes, dinamita y escopetas”, razón para impedir su paso. La multitud fue dispersada con gases lacrimógenos. Según Cuéllar, los militares no se movieron. “Aclarar que el contingente de la tercera línea no estaba autorizado para disparar, no había la orden, lo que sí, tenemos vehículos blindados afectados por gente que nos disparó”.

Un vehículo, colocado como barrera en el puente, “tiene 34 impactos de alto calibre, por un experto tirador”, agregó. También descartó el uso de armas letales desde los helicópteros que sobrevolaron la zona.

Cuéllar coincidió con el relato de vecinos y cocaleros. “Se escuchaban los disparos”, pero “venían del frente y ahí aparecieron los muertos”, repitió. Los informes de lo ocurrido ya fueron presentados y se espera el informe de la Fiscalía.

La Razón / Angélica Melgarejo / Cochabamba