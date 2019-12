Guido Loayza: ‘Cuánto ganó o perdió Claure, es problema de él’

El dirigente fue el artífice de la sociedad con Marcelo Claure para que BAISA SRL se hiciera cargo de administrar el club y de salvarlo cuando, allá por 2008, las versiones apuntaban a una carga tan pesada en lo económico que había riesgo de desaparición.

Presidente. Loayza atiende una entrevista en el centro paceño. Foto: Archivo-La Razón

Guido Loayza vive días especiales. En pocas semanas dejará de ser presidente de Bolívar. Las elecciones están programadas para el 17 de enero y unos días después entregará el mando.

— ¿Vienen las elecciones, cómo está viviendo el proceso?

— No conozco mucho qué planchas se están conformando para participar, pero sí está claro que lo que nosotros queremos asegurar como directorio es la transparencia de todo el proceso, que se hagan las cosas en tiempo y en forma de la mejor manera, que el club muestre que tiene institucionalidad en su Tribunal de Honor, en su Directorio y en su Comité Electoral, y que todo vaya siguiendo una mística y tradición de muchos años.

— Solo una candidatura o más, ¿qué es mejor?

— No he visto en toda mi vida grandes renovaciones en el club. Empecé con Mario Mercado, quien estuvo 20 años antes de fallecer. Luego ingresaron su hijo Luis y después Mauro Cuéllar en cortas gestiones. Ahí llegamos nosotros y tuvimos una gestión larga de 12 años. Claro que hubo renovación: cuando yo ingresé a Bolívar había gente bastante mayor y ahora también, como igualmente una camada de jóvenes. Hoy quizás se está queriendo cambiar, yo ya estoy de salida, pero considero que lo más importante es que se mantengan los valores, solo así se podrá crecer.

— ¿Qué siente al acercarse el final de su mandato?

— Me siento absolutamente tranquilo, tengo mis penas, porque veo una cantidad de cosas en el fútbol boliviano que no me permiten ser optimista sobre el futuro; sin embargo, es solo una opinión y es muy probable que me equivoque. Ojalá que las cosas vayan mucho mejor, que la selección crezca y mejore, que el nivel mejore, porque ahora está siendo superada hasta por países del Pacífico que estaban muy por debajo de nosotros.

— ¿Qué le faltó hacer dentro los planes que tenía con BAISA SRL y Bolívar?

— Desde muy temprano aprendí con Mario Mercado que se debía crear infraestructura porque el fútbol no es solamente campeonatos, trabajamos mucho en eso, y aquello lo apliqué en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Ahora, en Bolívar también tenía clarísimo que teníamos que ‘rompernos’ para ganar campeonatos, lo hicimos, hasta ahora ganamos ocho y está bien; pero nos quedamos con el tema de infraestructura. Casi un año trabajé un proyecto para Tembladerani con la ayuda de tres personas, terminamos lo del estadio. Ahora que viajé a Argentina vi en La Plata, en la inauguración del escenario de mi equipo Estudiantes, cosas que me hubiera encantado que Bolívar las tenga (…). Pero no se pudo, hay muchas cosas que en la vida no se pueden. Igual me iré en paz, pues no tengo enemigos, sí rivales duros, y me gusta pelear y discutir las cosas para hacerlas bien.

Ahora que la gente te reconozca o no te reconozca, eso no interesa porque hay gente en todos los campos que saben lo que hice. Me voy tranquilo, me voy bien, enseñé a mucha gente, aunque no hay mucha relación entre lo que uno hace y lo que le devuelven, pero estoy muy feliz por lo que hice.

— ¿Deja un club con una economía transparente?

— Eso no nos corresponde a nosotros, tenemos un contrato con BAISA SRL. A veces uno escucha decir: ‘los del directorio por qué no ponen plata’. No tenemos que poner ni un centavo porque nosotros no hemos recibido ni un peso, ni siquiera de caja chica. Cuánto costó, cuánto ganó o perdió Marcelo Claure es problema de él, él tiene la obligación de darle a Bolívar todo lo que necesita.

— ¿Dejar a Bolívar y su Gran Centro no le preocupa?

— Debemos ser claros: aquellos predios ya estaban por rematarse por el tema de las deudas, sino pregúntenle al abogado Gustavo Camacho. El Gran Centro iba a ser de él, había 16 anotaciones y a pocas semanas de ingresar en remate. Cuando escucho decir qué pasó con el patrimonio del club me da una risa fantástica. Esa era la situación del club, por eso fui a convencer a Marcelo Claure, quien a mí me embromó porque me dijo que venía si yo seguía como dirigente y tuve que volver sobre mis pasos, cosa que generalmente no hago. Y así fue, ya son 12 años. Ahora que me digan cuánto gastó Marcelo Claure, qué me importa a mí. Lo importante es que él es quien tiene que gastar, no Bolívar. Nosotros, más bien, salvamos ese predio con Claure para darle vida a Bolívar por 20 años más, porque el club estaba muerto y quisimos ganar 20 años para que Bolívar siguiera vivo. Gracias a ello, hoy la gente se sigue alegrando con los objetivos que logra el club.

— ¿Y por qué en ese edificio que reemplaza al Gran Centro Bolívar no tiene ni una oficina?

— Logramos convencer a Marcelo para que nos diera 1.000 metros para oficinas en un edificio a estrenar, era mucho más de lo que teníamos, pero no estaba en el contrato ni está, solo es un compromiso de palabra. Sí, se hicieron muchas promesas y no se cumplieron: prometimos que haríamos el estadio, el complejo, promesas pero no contractuales, nada de eso está en el contrato, solo son promesas y si soy un hombre de palabra cumplo mis promesas, pero nadie puede obligar porque no hay un asunto legal.

— ¿Terminó mal su relación con Marcelo Claure?

— Todo se complicó cuando Marcelo se fue de Miami a Kansas, porque en general la relación fue buena. Pero la cosa se fue enfriando y hubo gente que se encargó de alejarnos más, ahí empezó a cambiar, ahí se empezó a dañar la relación y mucho más cuando partió hacia Tokio, entonces se volvió un caos. Pero la vida es así: hay momentos buenos, regulares, malos; las cosas cambian. Lo importante es que nosotros hemos tratado de hacer de tripas corazón para llegar al final de todo esto.

(10/12/2019)

