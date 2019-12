Jhanisse Vaca Daza descarta una postulación

Luego de su intervención en la OEA la joven nacida en Sucre, Jhanisse Vaca Daza, se convirtió en una figura visible en Bolivia

LÍDER. La joven se destacó con su discurso en la última reunión de la OEA sobre Bolivia.



Luego de su intervención en la OEA la joven nacida en Sucre, Jhanisse Vaca Daza, se convirtió en una figura visible en Bolivia. Ahora ha descartado su participación como candidata a un cargo público, pero ha optado por incluir su apellido paterno para ser perfectamente identificada.

“No me veo entrando a la arena político partidaria, en absoluto. Me escribieron de diversos partidos para que forme parte de la organización, pero para mí Ríos de Pie es mi razón de ser. Quiero contribuir a la ciudadanía desde el activismo, no me llama la atención ocupar un cargo público. Sé que se puede hacer mucho desde el Estado, pero también se puede hacer mucho desde la ciudadanía, porque está en nuestras manos el poder. No hay que ser autoridad para actuar en distintas causas”, afirmó la activista al diario Págína Siete de La Paz.

También defendió su postura en la OEA, donde dio un discurso que fue destacado por propios y extraños, en el que afirmaba que más que dar un discurso que sea perfecto, le interesaba que sea honesto.

