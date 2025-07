Vocero de Andrónico aclara que el candidato solo asistirá a debates oficiales del TSE

Félix Ajpi, vocero de Alianza Popular, confirmó que Andrónico Rodríguez participará únicamente en los debates electorales organizados por el Tribunal Supremo Electoral y no en otros foros.

El senador y vocero de Alianza Popular, Félix Ajpi, manifestó este jueves 17 de julio de 2025 que el candidato presidencial de su partido, Andrónico Rodríguez, participará únicamente en los debates electorales que sean organizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esto significa que no asistirá a foros impulsados por otros actores, como medios de comunicación o instituciones privadas.

“Nosotros vamos a asistir a debates primero que van a ser oficiales convocados por el Órgano Electoral. Sabemos que van a ser dos y estaremos en los dos”, indicó Ajpi.

Esta declaración se produce tras la confirmación de Rodríguez de que no asistirá al debate organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco). “Este fin de semana estará en un encuentro a través de un medio de comunicación”, afirmó Ajpi.

Crítica a la cantidad de foros

Ajpi explicó que existe una “pandemia de foros y debates” promovidos por diversas entidades, lo que hace imposible que el candidato asista a todos ellos. “El compañero Andrónico ha sido invitado por sectores sociales a ser candidato y debe visitar a esas organizaciones (…). No se trata de rechazar debates, simplemente no alcanza el tiempo. No estamos dos años en campaña, estamos 40 días y ahora tenemos menos de 30 días”, señaló Ajpi.

Compromiso con otros encuentros

Además, el vocero indicó que Rodríguez tiene un compromiso para asistir a un próximo encuentro convocado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que se prevé realizarse a media semana.

Encuestas y su impacto

Sobre la caída de Rodríguez al cuarto lugar en las últimas encuestas, el vocero minimizó la importancia de estos resultados. Afirmó que las encuestas buscan desanimar a los votantes y que en procesos anteriores también se registraron diferencias entre los sondeos previos y los resultados finales.