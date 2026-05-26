Viceministro Justiniano asegura que la conflictividad generada por consignas beneficia al narcotráfico

Grupos afines a Evo Morales, campesinos, maestros rurales y afiliados a la COB alientan los bloqueos exigiendo la renuncia del presidente Paz

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, aseguró que detrás de las protestas y la violencia con consignas está el narcotráfico, porque -por ejemplo- en el Chapare -afirmó- se dificulta el trabajo de interdicción de los agentes antidroga en las zonas rojas debido al riesgo para su seguridad por los problemas de accesibilidad.

“Hay demandas de la ciudadanía que son escuchadas, que son producto de un diálogo, que pueden ser legítimas; pero hay otras que son consignas realmente, ¿no? Y que generan violencia. Nos preguntamos a quién beneficia eso y, sin duda, aunque no esté de frente, aunque esté detrás, beneficia sincera y decididamente al narcotráfico”, afirmó en Bolivia Tv.

Los bloqueos y las protestas de sectores afines a Evo Morales, campesinos, maestros rurales y afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) cumplen tres semanas y se extienden a diferentes regiones, siendo La Paz y El Alto las más golpeadas. La exigencia es la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien está en el poder desde hace poco más de seis meses.

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Justiniano denunció que esta conflictividad es aprovechada por la actividad ilícita del narcotráfico porque impide las normales actividades de interdicción.

Como muestra, expuso las dificultades de extracción de los agentes antidroga de las zonas rojas de operativos, lo que pone en riesgo su seguridad.

“Realmente esto nos complica el tema de hacer la interdicción en esta zona. Entonces, sabemos que esto tiene una fuente de financiamiento, una promoción por redes criminales, que en este caos en el que quieren sumir al país son los que más están lucrando”, aseguró.

En el marco de esta conflictividad de la que es parte Morales, una patrulla antidroga involucrada en un accidente de tránsito con tres muertos en el Chapare fue agredida y, luego, se tomaron las instalaciones antidroga, donde se registró la muerte de una persona. Mientras tanto, en otro hecho, cientos de cocaleros cercaron la Novena División del Ejército en el Chapare ante el temor de una eventual detención de Morales.

“A pesar de todo, seguimos tratando de hacer lo posible para impactar en la lucha contra el narcotráfico, pero lo dejo con una frase: con claridad, este caos que genera una dificultad de presencia del Estado nos complica en la lucha contra el narcotráfico y los beneficiados son justamente aquellas redes criminales”, aseguró.

Morales pidió abiertamente la renuncia de Paz y la convocatoria a elecciones en 90 días, demanda de la que se han hecho eco sus seguidores. El expresidente se atrincheró en el Chapare desde noviembre de 2024 para evitar ser detenido en el marco de una denuncia por haber mantenido una relación con una menor, de la que nació una niña.

Justiniano también informó en la entrevista con Bolivia Tv sobre la captura del capo del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil Gerson Palermo.