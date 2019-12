Justiniano, campeón con dos clubes distintos en una misma temporada

El mediocampista cruceño alzó la copa del torneo Apertura con Bolívar y en el Clausura con Wilstermann

¡Histórico! Leonel Justiniano se consagró campeón con dos clubes diferentes, en una misma temporada. Primero lo hizo con Bolívar (Apertura 2019) y después con Wilstermann (Clausura 2019). La modificación del artículo 14 del Reglamento Nacional de Transferencia y Habilitación de Jugadores se lo permitió.

“Leonel Justiniano es el primer jugador en la historia en salir campeón en dos clubes diferentes, en un año. El primer semestre fue campeón con Bolívar y este semestre lo hizo con Wilstermann”, escribió en sus redes sociales el estadista Víctor Quispe, confirmando el dato que también fue expuesto por el mismo Justiniano.

El volante cruceño defendió los colores de la academia paceña en el primer semestre y un malentendido con el extécnico celeste César Vigevani derivó en que se busque un nuevo equipo, pero también lo logró gracias a la modificación de la norma en la que decía que: “Un jugador no podrá actuar en dos clubes afiliados a la LFPB (ahora División Profesional) o a una Asociación, en una misma temporada deportiva. Se entiende por actuación, la participación del jugador en un partido oficial cualquiera fuera el tiempo de su permanencia en el terreno de juego”.

Justiniano fue una pieza clave en el onceno de Cristian Díaz y fue titular indiscutible en el torneo, en que el aviador consiguió su título número 15 de su historia. Su nivel fue confirmado con sus convocatorias a la selección boliviana.

“Quiero agradecer y felicitar a mis compañeros, miembros del cuerpo técnico, dirigentes y empleados del club. Sin ellos no hubiéramos podido regalar una estrella más a Wilstermann y a toda su afición. En lo personal, me quedo con el deber cumplido ya que cerramos este 2019 con dos títulos personales en los cuales he demostrado el compromiso con los equipos que represente. Felices fiestas y bendiciones a todos”, escribió Leonel en su página oficial.