Ministro Parada: crédito de Bs 2.600 millones se aprobó en la gestión de Evo Morales

El exjefe de Estado denunció en la red social Twitter que la actual gestión de Jeanine Añez se prestó estos recursos para pagar salarios. Sin embargo, el préstamo fue aprobado en enero de este año

Luego de que el expresidente, Evo Morales, denunciará que el actual Gobierno recurrió a un préstamo de Bs 2.600 millones para pagar salarios, el ministro de Economía José Luis Parada, aclaró que estos recursos fueron canalizados con anterioridad por la gestión del exmandatario.

La autoridad explicó que este monto forma parte de un crédito que tiene el Estado dentro un programa fiscal financiero, y que fue firmado el 25 enero por el exministro Luis Arce Catacora y el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos.

Además, aclaró que es un convenio de instrumentación de políticas fiscales monetarias, y que estos “montos están reservados para pagar contrapartes a créditos externos, para apalancar y generar una mayor inversión” y no así para el pago de salarios, como denunció Morales.

“El señor Morales no tiene ni idea de lo que hacía el señor ministro (Arce), ni cuando pasaba por aquí (el Palacio de Gobierno) el presupuesto”, señaló Parada.

Siguiendo con las observaciones a las declaraciones realizadas por el exjefe de estado dijo que la exautoridad no manejaba información económica y que este dato solo era de conocimiento de “un grupo privilegiado que manejaba la economía” del país.

Reveló también que en la Ley Financial para el presupuesto 2020 establece que el país emitirá bonos de $us 1.500 millones. “Se querían endeudar como lo hicieron en 2017 y nosotros no supimos qué paso con esos recursos”, señaló.

No tocaran el presupuesto

Parada señaló que actualmente se está dando curso, en materia de inversión pública, con todos los proyectos que estaban programados para este año. En esa línea, agregó que se han pagado a tiempos a los funcionarios públicos y jubilados.

Aclaro que por el momento no tocaran el Presupuesto General del Estado (PGE) que actualmente está bajo revisión en el Congreso. Pero anticipó que en enero se harán ajustes porque se evidenciaron algunas fallas, aunque no dio detalles.

“Vamos a esperar que el presupuesto se aprobado y a partir de enero se harán ajustes”, dijo.