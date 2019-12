Que No Me Pierda

Molesto, el enviado de Donald Trump se fue antes de la jura de Alberto Fernández por la presencia de un funcionario de Nicolás Maduro El enviado especial de Donald Trump a la asunción de Alberto Fernández, Mauricio Claver-Carone, se fue antes de lo pautado de la Argentina. Decidió, incluso, no asistir este martes a la ceremonia de traspaso de mando en el Congreso y suspendió entrevistas que tenía previstas para el miércoles con el nuevo presidente argentino y su canciller Felipe Solá​, entre otras figuras. Fue tras su fuerte y manifiesto disgusto por la presencia como invitado a la asunción de Fernández del ministro de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, quien figura con prohibición de entrada a la Argentina y a otros países. También por la visita del ecuatoriano Rafael Correa, con pedidos de prisión preventiva en su país, y por los planes del nuevo gobierno de Fernández de asilar en Argentina al boliviano Evo Morales, que está ahora en Cuba, a la espera de un posible retorno a Sudamérica.

El propio Claver-Carone confirmó en una entrevista con Clarín que transmitió su disgusto y el mensaje suyo y de Trump al nuevo secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

«Desafortunadamente, debido a unas invitaciones y a algunas sorpresas que recibimos al llegar, decidí no ir y me voy temprano. No vamos a tener las varias reuniones de trabajo que tenemos programadas para mañana», dijo a Clarín Claver-Carone, principal asesor de Trump para el Hemisferio Occidental, y por lo tanto para esta región. De todas maneras, al Congreso sí asistió el secretario de Salud, Alexis Azar, quien saludó a Fernández, pero también se iba este martes a la tarde. Quedará en Buenos Aires, el embajador en funciones del Hemisferio Occidental, Michael Kozak. Pero todo lo dicho por Claver-Carone, como ya dijo Clarín hace días, es la persona clave de Trump para el nuevo gobierno argentino. Y su voz aquí es la del presidente de los Estados Unidos.

Cristobal López reapareció en la Casa Rosada para participar de la jura de ministros de Alberto Fernández

«Queremos ayudar a la Argentina a enfocarse en sus problemas domésticos, en sus problemas económicos, para que triunfe. Una Argentina democrática, estable, y con prosperidad es del interés de todos nosotros en el hemisferio occidental», empezó diciendo el funcionario de Trump.

Y luego destacó que el gobierno de Fernández no le informó a Washington sobre la presencia de funcionarios del régimen de Maduro que permanecen bajo el esquema de sanciones internacionales, y que son cuestiones más que sensibles en la alianza entre Estados Unidos y la Argentina.

«El mensaje que conversé en su momento con el presidente Fernández siendo presidente electo en México (ambos se reunieron cuando Alberto Fernández viajó a verse con Andrés López Obrador) es que tenemos la mejor intención de tener una relación productiva para ayudar a la Argentina a progresar y para que él tenga éxito. Sin embargo, estas distracciones, no le traen ningún beneficio a la Argentina», señaló en uno de los tramos de la entrevista donde duramente señaló que Alberto Fernández tal vez esté «mal aconsejado», y que esto «no se hace entre amigos».

«Jorge Rodríguez y Maduro no le traen ningún beneficio a la Argentina, Evo Morales no le traen ningún beneficio a la Argentina. Rafael Correa no le trae ningún beneficio a la Argentina. Son cuestiones al revés. Le quitan beneficio a la Argentina, y desenfocan lo que debe ser la prioridad de Argentina, que es el bienestar del país, y como pueden trabajar bilateralmente con nosotros y con otros aliados», cerró. El funcionario se había reunido esta mañana con Elisa Trotta Gamus, la representante de Juan Guaidó en la Argentina, reconocida por Mauricio Macri como embajadora, pero considerada «ilegal» por el futuro Gobierno, según prometieron.

De origen cubano-americano, Claver-Carone fue contundente en otras definiciones sobre las invitaciones efectuadas por el Gobierno. «Hay límites», dijo y recordó que él fue «la primera persona» que conoció a Alberto Fernández de su gobierno. «Hicimos una agenda de trabajo en México, en mi posición tengo la mejor disposición yo estaba en el Fondo, tengo la trayectoria, desde que era el representante de los Estados Unidos del Fondo». Ahora, en la Casa Blanca, «le recomendé al presidente que hablara y que creara una relación, que creo que son muy positivas. Yo creo que es lo que quiere Alberto Fernández así que no sé si al fin y al cabo está siendo mal aconsejado».

Claver-Carone dijo que en México, Alberto Fernández le dijo que contara con él para ser un aliado de los Estados Unidos. «Pero creo que tiene que saber que, o nos enfocamos en la relación bilateral, en ayudar a los dos países a prosperar, a promover la democracia, los derechos humanos, y el crecimiento económico, o permitimos que todos estos dictadores de segunda y tercera categoría sigan amenazando y secuestrando al hemisferio y a la política del hemisferio.»

¿Cree que esta situación puede complicar la negociación de la Argentina que viene con el FMI? La palabra del presidente Trump es crucial.

Es lo último que queremos, nuevamente el presidente se comprometió a ayudar, es lo que a mí me pidieron cumplir, poder ayudar. Quisiera tener y sigo con las mejores intenciones, pero obviamente no bajo estas condiciones. Y entre amigos, creo que es muy importante que no haya sorpresas. Y creo que estas sorpresas son desagradables. Así que me parece que ellos van a tener que priorizar sobre qué les interesa. Si es obviamente que Argentina pueda seguir adelante para el crecimiento económico, para lo que necesita para su prosperidad, o seguir relaciones con todos estos personajes que francamente no les trae nada positivo ni constructivo. Al revés, les trae cosas negativas y destructivas a la Argentina y al hemisferio occidental entero.

Fuente: clarin.com