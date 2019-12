«No es lo más idóneo que policías españoles del GEO vayan encapuchados a una Embajada en Bolivia»

ENTREVISTA

El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, habla para ABC del incidente ante la sede diplomática mexicana en La Paz. Sobre las próximas elecciones, opina que en un proceso limpio el partido de Evo Morales «no ganará en ningún caso»

El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, que se enfrentó a Evo Morales en las elecciones del pasado 20 de octubre, en las que la OEA demostró que hubo un gran fraude, pretende volver a presentarse en unos comicios con garantías en 2020. Carlos Mesa habla para ABC de la actualidad en Bolivia, en las últimas horas marcada por el episodio sucedido ante la Embajada de México en La Paz.

¿Considera que hubo un «atropello» a la soberanía boliviana por parte d España, como sostiene la Cancillería?

Cuando menos, es cuestionable la presencia de policías del GEO encapuchados en territorio boliviano en las inmediaciones de una embajada de otro país. No parece el método más idóneo para trasladar y esperar a sus representantes diplomáticos. Menos aún en un contexto de tensión como el que existe entre México y Bolivia. Podría cuestionarse también la conveniencia de una visita de funcionarios españoles a la residencia de la Embajada de México en la que están nueve ciudadanos bolivianos solicitados por la Justicia de nuestro país.

A su juicio, ¿fue correcta la actuación en la que se interceptó a un vehículo diplomático español?

A mi juicio, no fue correcta la presencia en las calles de La Paz de la Policía española, con alguno de sus miembros encapuchado, vulnerando principios internacionales en la materia.

¿Qué garantías hay de que esta vez será un proceso limpio? El MAS tiene aún dos tercios del Parlamento…

El mayor desafío es que la Asamblea acepte contar con un grupo plural y multipartidario que escoja a los mejores miembros del tribunal supremo electoral. Si esto se consigue, podemos contar con un tribunal creíble. Es fundamental que, además de la OEA, que fue muy importante para demostrar el fraude electoral en un informe demoledor, haya una misión plena de observación de la UE. La mejor garantía de una elección transparente y pacífica es una misión europea del más alto nivel.

El líder cívico Fernando Camacho pretende presentarse. ¿La división podría propiciar que el MAS gane las elecciones, ahora limpiamente?

El MAS podría, con optimismo, pasar a la segunda vuelta, pero en una segunda vuelta no gana. Hay una mayoría de la oposición a Morales. En cuanto a nuestra candidatura, el voto acaba concentrándose por el propio electorado.

¿No ve riesgo de que el MAS pudiera ganar en primera vuelta?

No, el MAS no obtiene el triunfo en la primera vuelta en ningún caso, va a tener una disminución importante, porque no están los candidatos que construyeron la idea de que eran insustituibles, y eso será un golpe importante.

«La sucesión fue impecable. No hubo golpe de Estado ni autoproclamación de la presidenta»

¿Qué sucederá si regresa Morales? La ley de las elecciones impide que se presente, pero ¿podría ser detenido?

Lo impide la Constitución. En segundo lugar, hizo unas declaraciones, ya como expresidente en México, en una apología de la violencia que puede ser delito. Si volviera, tendría dificultades para moverse en las principales ciudades, donde el repudio es muy fuerte. Su imagen está muy deteriorada.

Morales y sus seguidores han insistido en que hubo un golpe de Estado. ¿La proclamación de Jeanine Áñez sin quorum en la Asamblea fue legal?

Fue una sucesión impecable. Su renuncia se produjo tras 21 días de protestas y las fuerzas armadas le pidieron dar un paso al costado. La ley de la fuerzas armadas establece que en caso de conmoción grave o emergencia podrán sugerir salidas políticas. Pero, objetivamente: ¿qué golpe es ese sin soldados ni tanques ni una sustitución de gobierno? Y lo más notable: 48 horas de acefalia. No conozco un golpe en el que no haya gobierno 48 horas después. Es una incongruencia.

Con relación a la presidenta, no se autoproclamó. Renunciaron Morales, el vicepresidente, la presidenta del Senado, el presidente de Diputados, y el primer vicepresidente de Senadores. Por tanto, en la línea constitucional quedaba la segunda vicepresidenta de Senadores. Áñez se proclamó a partir de una declaración del Tribunal Constitucional, que estableció que no puede haber un minuto de acefalia. Ni hubo golpe de Estado ni autoproclamación; la transmisión fue legítima.

El Constitucional había avalado decisiones de Morales como no respetar el referéndum o que su reelección era un derecho humano. ¿Qué le llevó a cambiar de actitud y respaldar a Áñez?

Tanto el Constitucional como el Congreso, con dos tercios del MAS, se dieron cuenta de que las declaraciones violentas de Morales llevaban al país a una situación límite. La violencia, particularmente en la planta de combustilbles de El Alto, marcó el punto de inflexión.

«Una misión de la UE sería la mejor garantía para unas elecciones transparentes en Bolivia»

Áñez ha tomado decisiones como sacar a Bolivia del ALBA, expulsar a cubanos y venezolanos, cambiar embajadores… ¿Ha ido más allá de lo que corresponde a un Gobierno provisional?

No comparto todas sus decisiones, pero las entiendo. Había una presión muy fuerte para responder a la evidente injerencia cubana y venezolana. Morales se jactaba de romper con la injerencia norteamericana, para depender de Cuba y Venezuela. El Gobierno tiene un único objetivo, la convocatoria de elecciones.

En cuanto al decreto que daba impunidad a las fuerzas del orden, ¿fue acertado? ¿Se investigarán los posibles abusos?

La exención de responsabilidades no es aceptable. No comparto esa parte del decreto. Tiene que hacerse una investigación muy exhaustiva. Pero la reacción de las fuerzas armadas tuvo que ver con la violencia de manifestantes del MAS frente a una planta de combustible que podía haber causado 100, 200 o 300 muertos.

Mientras, Maduro sigue atornillado al poder en Venezuela…

En Bolivia hay un sentido corporativo muy intenso que permite una gran movilización que Venezuela no tiene. Y lo más importante: en Bolivia las fuerzas armadas no son parte del Gobierno y en el caso de Venezuela son el Gobierno, lo que hace más difícil un levantamiento.

«No lo echaron por indígena, sino por violar la Constitución» ¿Qué responde a las acusaciones de Morales de que lo echaron de la presidencia por indígena? Eso es uno de los grandes equívocos entre la opinión pública europea. Si fuera verdad, esas élites racistas a las que hace referencia, que son una invención, le habrían echado a los tres meses, pero ha sido el presidente que más tiempo ha gobernado en Bolivia. Morales renunció a la presidencia porque violó la Constitución, controlando ilegítimamente los cuatro poderes del Estado como si fueran suyos, se burló del voto popular del referéndum de 2016 e hizo un fraude electoral monumental. Fuente: abc.es / Manuel Trillo

