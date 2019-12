No habrá Nochebuena si falta un padre, una madre o hijos, por haber sido asesinados por el gobierno de facto de Áñez. No habrá paz ni amor mientras no retorne la libertad y democracia, ni Navidad con asilados y perseguidos. Un abrazo a las familias de nuestra Patria.





Fuente: Evo Morales Ayma por Evo Morales Ayma

