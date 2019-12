Ordenan detención preventiva para acusados de estafar con cargos públicos en el área de salud

La Fiscalía presentó elementos que acreditaban el riesgo de fuga y obstaculización a la investigación por parte de los tres acusados

Inés C. A. C., Yasmani G. C. y Omar A. G. H, denunciados por negociar cargos públicos en centros de salud deberán cumplir detención preventiva en el centro de rehabilitación Palmasola por determinación de la justicia.

Los tres acusados fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de asociación delictuosa y estafa con agravación por víctimas múltiples.

El fiscal asignado al caso, Osvaldo Tejerina, manifestó que se presentaron elementos que acreditaban los riesgos procesales como peligro de fuga y obstaculización de la investigación, lo que permitió que en la audiencia de medidas cautelares la justicia decida que los acusados cumplan con su detención preventiva.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El sábado, el director de la División Económicos y Financieros de la Felcc, capitán Fernando Aguilar, informó que recibieron la denuncia sobre este caso y tras realizar las investigaciones y el allanamiento en un inmueble en la avenida Irala, se detuvo a los acusados.

Según la Policía, Inés C. A. C, directora del Sinec, era la pieza principal de este clan que realizaba los negociados desde hace dos años.

La Policía señala que los acusados realizaban convocatorias de requerimiento de personal a través de las redes sociales, y convencían a varias personas de participar en una entrevista con Inés C. A. C., quien les cobraba Bs 5.000, con el compromiso de asegurarles un puesto laboral.

Muchas personas, con el objetivo de lograr esa fuente laboral hacían todo lo posible para conseguir los recursos; sin embargo, al final terminaban siendo engañados.

De manera complementaria, la Policía informó que Inés C. A. C. tiene 28 denuncias en su contra.