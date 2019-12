Piden una definición a Pumari: cívico o político

Tras el escándalo del audio filtrado sobre supuestas cuotas de poder en aduanas de Oruro y Potosí, y la exigencia de 250.000 dólares, varios políticos sugieren al presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, separar aguas: político o cívico.

El senador potosino Edwin Rodríguez lamentó y quitó su respaldo al cívico y calificó de un bajón por la revelación del audio, ya sea verdad o mentira.

Este problema debe resolverse de persona a persona y no como dirigente cívico a candidato, dijo en referencia al enfrentamiento que hubo entre Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.

«A la brevedad posible, hoy mismo, se debiera tomar una posesión y una decisión. Va a seguir negociando como presidente de Comcipo o como persona. Creo que es hora de separar las cosas», dijo. No puede seguir permitiendo que se manosee al pueblo potosino porque la revelación del audio afecta «a la dignidad de todos los potosinos pero, sobre todo, a la institucionalidad cívica que es patrimonio del pueblo potosino». La más radical en su apreciación fue la concejala Azucena Fuertes. «Mucha gente se está decepcionando de los nuevos actores en política con las viejas mañas», dijo y apeló a la ética de Pumari a dejar la presidencia cívica.

Dijo que, como potosina, piensa que la entidad cívica debe «salvaguardarse» como defensora de los intereses regionales y no como institución de la vieja política.

De su lado, el diputado Gonzalo Barrientos emplazó a Pumari a dividir aguas porque la institucionalidad cívica está «empañada»: o es cívico o político. «El señor Camacho y el señor Pumari tienen que dar una explicación al pueblo. Recordemos que ellos llevaron la Biblia a Palacio de Gobierno. Y en la Biblia no dice que hay que pedir 250.000 dólares, no dice que hay que pedir las aduanas, no dice que hay que grabarse, no dice que hay que hacerse guerra sucia. Merecemos una explicación», dijo.

También el gobernador Omar Veliz hizo referencia al audio revelador y dijo que «será la población quien juzgue el actuar del dirigente cívico en las labores que hace».

No obstante, antes de la filtración del polémico audio, un consejo consultivo respaldó al presidente de Comcipo para ser candidato a la presidencia, siempre y cuando busque consensos a escala nacional.

Fuente: Gigavisión, https://elpotosi.net