Precandidatos… lean esto y aplíquenlo si quieren mi voto!

POCOS LEERÁN ESTE POST….!!! Y seguramente tendrá 1 o 2 likes o comentarios, pero me basta con ello, ya que si entre 2 pensamos esto, podemos cambiar el país.

Se vienen nuevas elecciones (que por cierto aún están sin fecha…lo dije en su momento, que era un error sacar la LEY sin fecha, pero bueno, ya esta hecho…ahora avancemos); y estas elecciones se pintan muy movidas. Espero ver en las propuestas electoral sentidos al fondo de lo que hoy nos ha corrompido y no nos deja avanzar como sociedad ya que propuestas de mejorar el país en lo tangible seguramente existirán, pero en lo intangible y que no podemos ver, ojala le den mucha atención.

Sugiero que los grupos políticos con aspiraciones a gobernar al país, piense, planifique y actúe en base a estos elementos/principios:

1) Buscar y alcanzar el -BIEN COMÚN- de la colectividad y no de una persona o grupo en particular, deben realizarse acciones de bien común que vayan a ayudar a 1 persona o grupo de personas pero por el bien común de la sociedad boliviana.

2) Buscar y alcanzar la -SOLIDARIDAD-, ya que este concepto es más que ayudar a una persona o grupo de personas, es la esencia del ser humano en lo que hace y actúa, nuestro fin siempre debe ser pensar en ser solidarios, porque si lo somos, estamos automáticamente ayudando al progreso de nuestra sociedad y por ende de nosotros mismos como personas. Además, que todos aunque no nos gusta a veces, sabemos que después de ser solidarios, se siente realmente gratificante (aunque efectivamente, no debiera ser así, ya que el ayudar debe ser no por nosotros sino por otros). Debemos ser Solidarios con nuestra misma sociedad y también con los que están fuera del país y países vecinos.

3) Existe hoy una deuda de -VALORES- en nuestro país. Se han perdido y desvirtuado. Entre los valores más inmediatos a implementar y trabajar debieran estar: la Verdad, la Libertad, la Justicia y el Amor.

—-La .Verdad. es lo que nos hace libres y nos da la oportunidad de expresarnos libremente y en ámbito de la buena fe y en forma proactiva. Ya que como dijo el más grande hace más de 2000 años, «La verdad os hará libre!!». No importa quien diga la Verdad, sea de cualquier raza, credo o religión, pero si la dice, va a ser una luz al camino oscuro que hoy estamos caminando en nuestro país.

—-La .Libertad. es un sentido preciado que tenemos y siempre quiere ser quitado en parte o total. Ahí están las dictaduras, los totalitarios y los populismos. Por eso la Libertad debe ser gozada y disfrutada de forma SABIA y no sin tener un mínimo de orden, ya que ahí entramos en libertinaje, donde luego hay la tentación para irnos a la anarquía. Por ello, el control no es malo, pero control sobre actos según la ley, y la ley debe ser un termómetro que mida la temperatura social en el momento de hacerse o modificarse. La ley debe ir evolucionando y para ello si hay gente correcta manejando el país y en el parlamento, tendremos leyes que realmente puedan ser justas y principistas para todos. Leyes que controlen y pongan sentido al no sobrepasarse e irse al libertinaje.

—-La .Justicia. es nuestro mal más endeble y corrompido hoy en nuestra sociedad y a mi parecer, es el génesis de nuestros males. Ya que la Justicia por la corrupción existente, mercantilizó todo el sistema y como no existen los valores antes mencionados, es que caímos en la putrefacción y tocamos fondo. Al aspirar a tener una justicia al servicio de la ley (hecha por personas probas según el momento social del país), al servicio de las personas (pensando en el -BIEN COMÚN- la -SOLIDARIDAD- y el -AMOR-), existen menos probabilidades que existan casos de injusticia ya que la misma sociedad al hacer el control social, sentirá que se está haciendo justicia, porque va a creer en estos conceptos antes mencionados.

—-El .Amor. explicaré este concepto al final ya que su concepto engloba todo lo escrito.

4) La -PROPIEDAD DE BIENES O PROPIEDAD PRIVADA-, hoy sufre porque no tenemos claro cómo y para qué son los bienes que adquirimos, tenemos, gozamos y acumulamos, ya que en su mayoría pueden darse a interpretaciones de ámbitos netamente excesivos sin tener un sentido final a la tenencia de estos bienes. La acumulacion, adquisicion, gozo de bienes es buena, positiva y gratificante, pero también el Gobierno debe velar por aquellos que no pueden tener propiedad privada o siquiera dormir bajo una propiedad privada. Ya que la propiedad privada dignifica al ser humano, pero su exceso también lo corrompe. Como sociedad/ESTADO compuesto por el Gobierno, Ciudadanos, Territorio y Soberanía; debemos velar para que todos tengamos una propiedad privada en son de dignificar a las personas y no netamente para el ámbito mercantil. La propiedad privada para los que la tienen en exceso debe tener un fin que ayude a la sociedad y no meramente para el acumulamiento de cosas y bienes. Ese fin es el que cada persona o grupo de personas debe definir de la manera de usar todos los conceptos de este escrito/sugerencia ya que ahí habrá menos posibilidades de caer en la tenencia o acumulacion sin sentido ni razon.

5) Buscar y alcanzar la -SUBSIDIARIEDAD- ya que hace que todos hagamos lo que tenemos que hacer. Producir y aportar en lo que podamos a nuestras capacidades que podamos y que debemos exigirnos. Pero también la Subsidiaridad nos ayuda a ver que hay personas o familias que no pueden hacer cosas para sí mismas o para la comunidad y ahí es donde debe estar el Gobierno con medidas que ayuden a que todos podamos aportar, ayudar, ser parte de la sociedad o como dije antes, del Estado. Todos somos parte de la sociedad pero ello nos obliga a pensar en todos y la Subsidiaridad hará que el Gobierno y los que quieran de forma externa sumarse como (personas, instituciones, gremios, etc.) suplan esa carencia en la persona o personas que no pueden producir y aportar a la sociedad. No todos podemos hacer todo ya que tenemos distintas capacidades y ahí el Gobierno y los Externos para ayudarnos a suplir esas capacidades que no podemos alcanzar o conseguir.

6) Buscar y alcanzar La -PARTICIPACIÓN- de todos en el Estado, ya que en este momento en Bolivia la -PARTICIPACIÓN- existe pero desordenada y al calor del tiempo y momento. Porque evidentemente con los acontecimientos sociales como el 52′, 2003′ y 2019′ el país ha tenido una -PARTICIPACIÓN- activa de parte de la ciudadanía, pero una -PARTICIPACIÓN- netamente en el ámbito de presion y por conseguir un objetivo social/político momentáneo e inmediato, pero aún no se ve un proyecto país de cambio de estructura en los cimientos como lo que sugiero con este escrito/sugerencia. No pienso de mas revoluciones (aunque son necesarias en momentos de que la sociedad está quebrada), pero sino de una tendencia de cambiar desde abajo en los cimientos de la sociedad para que si o si, los gobernantes y todo el Estado gire hacia un camino de nuevos horizontes de mayor y pacífica convivencia para los ciudadanos. Debemos como ciudadanos participar, en lo familiar, institucional, social, en nuestros barrios, regiones, en la política, en la economía, pero también debemos tener el DEBER de cumplir con nuestro Gobierno, pagando impuestos al que tiene que hacerlo, cumpliendo la LEY y ser vigilantes que otros la respeten y cumplan. Si comenzamos a realizar cambios en los cimientos según estos elementos/principios que señalo en el presente, entonces será más fácil cumplir con el Estado y el Estado podrá tener una verdadera convivencia de paz y crecimiento continuo. Esa es la única forma que nuestra sociedad pueda sentirse partícipe de los cambios políticos, ya que de los sociales siempre ha sido, pero en los políticos, solamente los que gobiernan sienten ese desafío, cuando en realidad es tarea la de participar de todos.

7) Por último, el -AMOR-, el camino del AMOR; es la base para conseguir todo lo antes escrito. Si no sentimos AMOR por las personas, por el país, por lo que hacemos, entonces cómo esperamos que los Gobernantes lo hagan. El AMOR hacia la gente nos hace tener consideración; pensar en el -BIEN COMÚN- de la sociedad; en la -SOLIDARIDAD- hacia todos y no solo a nosotros mismos; a tener -VALORES- ya que el AMOR nos hará gente de valor y no simples personas de descarte; nos hará respetar y ser justos con la -PROPIEDAD DE BIENES-; nos hará tener -SUBSIDIARIDAD- para que todos nos sintamos útiles y al mismo tiempo protegidos por nuestros gobernantes y por último, el AMOR nos hará tener -PARTICIPACIÓN- porque vamos a querer aportar y ayudar a construir un verdadero país hacia la prosperidad y pacificación total.

Estos 7 elementos o sugerencias son la antesala a un sinfín de soluciones, y otros programas de gobierno que seguramente tendrán y habrán, y que ciertamente son los esenciales para que el país tenga un andar hacia la prosperidad. Pero si no tenemos o comenzamos a labrar dentro de estos 7 elementos o principios seremos una sociedad sin razón y solamente un Estado existente. Ese debe ser el desafío de los que ingresaran a la carrera política en la contienda electoral y nosotros como ciudadanos haremos nuestra parte. Desde lo más sincero de mi corazón, deseo que vean y consideren estas sugerencias y más aún, les deseo que Dios los ilumine y los guíe en el tiempo electoral para que los que nos gobiernen verdaderamente conduzcan el país hacia la PROSPERIDAD Y PACIFICACIÓN TOTAL.

