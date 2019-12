Prensa argentina: Evo Morales violó su compromiso de no realizar manifestaciones políticas

Apenas un día después de su llegada a la Argentina, y luego de que el canciller Felipe Solá había dicho que no querían que hiciera política, Evo Morales utilizó su cuenta de Twitter para atacar al gobierno provisional de Bolivia, y advertir que «pretende volver al pasado».

«El gobierno de facto de Añez, Camacho y Mesa pretende volver al pasado. Hablan de privatizar y entregar nuestras empresas estratégicas a las transnacionales. Están preparando el retorno del FMI. El pueblo boliviano junto al #ProcesoDeCambio luchó por recuperar nuestros RRNN», escribió Morales en la mañana de este viernes.

El ex presidente de Bolivia arribó a la Argentina en las primeras horas del jueves proveniente de Cuba, a dónde había llegado desde México, asilado tras su renuncia a la presidencia.

El tuit de Morales desde Buenos Aires.

Al llegar, firmó el pedido para que el gobierno de Alberto Fernández le otorgue la condición de refugiado.

«Nosotros no queremos que ni Evo Morales ni ninguno de los que estén en condición de refugiado usen este lugar para hacer política y hagan declaraciones públicas. Se podrán ver con quien quieran, pero no podrán opinar públicamente y generarle algún problema a la Argentina en ese sentido», advirtió Solá tras la llegada de Morales.

Aunque la ley 26165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado no establece ningún tipo de prohibiciones políticas, Solá aseguró que le pidieron al ex mandatario no expresarse en público. «Eso es un compromiso político, no lo dice la ley. Puede saludar, reunirse, pero no hacer campaña desde acá», sostuvo.

Pese a ese pedido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), instalado en la ciudad de Cochabamba, lo eligió como jefe de campaña con miras a las próximas elecciones generales de 2020.

