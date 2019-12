Quispe afirma que nunca se hizo auditoría al Fondo Indígena; pedirá detención para Achacollo

El director del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Rafael Quispe, aseguró hoy que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) nunca realizó una auditoría a los millonarios robos a esa entidad.

“No se ha realizado la auditoría a ningún proyecto, a ni uno. Lo que quiere decir que los anteriores directores, lo anteriores ministros han cometido delito de omisión (…). He conversado con varios funcionarios y me han indicado que había la instrucción de no realizar la auditoría porque realizando la auditoría se implicaría a muchas más autoridades”, aseguró Quispe ante los medios.

Quispe es parte denunciante en el proceso del caso Fondo Indígena que destapó la corrupción dentro la institución y salpicó a varias autoridades y exministros.

La denuncia señala que recursos destinados a proyectos, que jamás se ejecutaron, fueron transferidos a cuentas de particulares. Quispe calcula que el desfalco es de más de mil millones de bolivianos.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, es la principal implicada en el desfalco. Se dispuso su encarcelamiento en agosto de 2016; sin embargo, en diciembre de 2017 logró su libertad con medidas sustitutivas de las que actualmente goza en el municipio de Montero, Santa Cruz.

Al respecto, Quispe pidió que Achacollo sea incluida dentro de al menos 200 procesos penales abiertos en el país, por el escándalo millonario de corrupción en el Fondo Indígena.

El Ministerio Público anunció que revisará esa situación e incluirá a la exministra en los procesos que corresponda, porque «ella es la que ha autorizado el desembolso» de dinero.

Este miércoles, el juez Segundo de Instrucción en lo Penal instalará una audiencia de revocatoria de las medidas sustitutivas de Achacollo. Quispe anunció que en ese acto judicial pedirá la detención preventiva de la exministra.