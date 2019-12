Schrupp pide no dejarse influenciar por el chantaje emocional, la cara o la ropa de los candidatos al momento de votar

El Bunker

10/12/2019

Rolando Schrupp, expresidente de Cadecocruz y activista en las redes sociales en #ElBunker, programa radial conducido por Agustín Zambrana, pidió a la población no dejarse influenciar por el miedo, el chantaje emocional, por la ropa o cara de los candidatos al momento de votar, sino elegir el mejor proyecto de país.

“Necesitamos como sociedad asumir con mucha responsabilidad lo que hemos conseguido hasta ahora, hemos conseguido abrir la puerta a poder reconstruir nuestra democracia. No nos la podemos rifar escogiendo a los candidatos simplemente si me cae bien o me cae mal, si tiene bonitos zapatos o camisa, creo que el pueblo va ser sabio”.

Según Scrupp los candidatos usarán como estrategia el “chantaje emocional” en las elecciones para obtener el voto. “Te van a querer hacer un chantaje emocional, van a jugar con el miedo, van a querer manipularte, van a querer hacer ingeniería social, pero no hay que caer”.

“Yo critico que no haya propuestas, no podemos debatir solo candidatos ¿Qué están proponiendo? ¿Qué significa cada uno? ¿Qué línea o doctrina tienen? ¿Qué propuesta de país tienen?”, cuestionó.npetv

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker