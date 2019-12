Sobre reunión con uniformados, ven que Camacho se atribuye la victoria del pueblo

Dos exdefensores del Pueblo y una activista sostienen que el exlíder cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho se atribuye una victoria que fue del pueblo y no de una persona, después de conocer un video en el que el cruceño revela que su padre se reunió con militares y policías para que no salgan a reprimir a la gente movilizada antes de la renuncia de Evo Morales.

El presidente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y rector de la UMSA, Waldo Albarracín, manifestó que Camacho busca que lo vean a él y a los suyos como “héroes de la democracia”.

“En todo momento, (Camacho) ha demostrado que quiere sacar una ventaja personal de todo esto, queriendo hacer ver que él o los suyos son los héroes de la reivindicación democrática y eso no es correcto. Como dije, esta lucha es patrimonio del conjunto de bolivianos representados en diferentes sectores, como los jóvenes y grupos ciudadanos”, puntualizó Albarracín.

En un video que circuló el fin de semana, se observa a Camacho con un grupo de personas a los que cuenta que su padre, José Luis Camacho, conversó con militares y policías para evitar que repriman las movilizaciones.

La activista de Ríos de pie Jhanisse Vaca dijo que desde 2016 hubo acercamientos de entidades civiles a las fuerzas del orden.

“A mí me consta que las plataformas ciudadanas del 21F ya hicieron un acercamiento a las esposas de los policías, en 2016. También recuerdo muy bien durante este año que en Cochabamba, resistencia civil estuvo en conversación con altos mandos militares a nivel nacional también para evitar la represión”, señaló. Declaró que el crédito de que no haya habido represión no es de una sola persona o entidad.

Albarracín acotó que el mérito de recuperar la democracia es de todos los bolivianos. “Todo ese proceso no es patrimonio de ninguna familia ni de ningún individuo. Entonces, no es correcto que alguien quiera sacar tajada política de esto para mostrarse como ente. Esto es parte de un proceso, una lucha que no se ha circunscrito en los 21 días, sino antes, con la pelea, exigiendo el respeto al voto del 21F”.

El exdefensor del Pueblo y miembro del Conade Rolando Villena remarcó que Camacho trató de buscar un rédito político con esta grabación, sin embargo, le causa problemas. “Con este tipo de cosas, más allá de que hayan sido veraces o no, se hace él mismo un tremendo daño porque estamos frente un escenario donde las cosas como un potencial político se le complican más”, dijo.

Vaca agregó que “parte de mantener esta victoria ciudadana es la humildad de reconocer que todos fuimos parte de esto”.

2 policías dicen que Camacho miente

Dos oficiales de la Policía Boliviana, un coronel y un mayor, informaron a Página Siete que ni el líder cívico Fernando Camacho ni su padre se reunieron con los efectivos de la fuerza del orden antes del motín, ejecutado desde el 8 de noviembre.

“Todos estuvimos con esa idea de acuartelamiento, por eso se trabajó en los tiempos y hubo estrategias. Si el señor Camacho se reunió con otros (policías) fue un secreto hasta hoy. Eso no es verdad, con nosotros nunca se reunió”, dijo un coronel de la Policía.

El otro entrevistado considera que Camacho hace daño a la Policía. “El motín se gestó en Cochabamba, con los camaradas de base que ya estaban cansados de tanto maltrato y también de la manipulación (de la cual) éramos sometidos”, manifestó el mayor de Policía.

Sostiene que si hay un héroe de lo que pasó, son los policías de base que dieron el primer paso para que todos los demás se unan. “Camacho tenía su valor como cívico, pero hasta ahí llegó”, sostuvo.

Página Siete / Marcelo Blanco / La Paz