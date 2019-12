Sujeto apuñaló y degolló a su pareja delante de su hija de dos años

Cochabamba.- Otro caso de feminicidio causa consternación, un hombre mató a su concubina con 41 puñaladas y la degolló, el hecho ocurrió en un domicilio de la avenida 6 de Agosto, zona del Aeropuerto.

Al lugar llegó personal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), para realizar el levantamiento legal del cadáver, recolectar evidencias y el cuchillo de cocina con el cual se victimó a Estefaní Jacome de 30 años.

Su concubino Salomón M. de 27 años, llegó por la tarde a las dependencias de la Felcv para dar parte del hecho, es autor confeso. Lo terrible del caso es que su pequeña hija de 2 años vio como su padre terminaba con la vida de su madre.

El cuerpo de Estefaní se encuentra en la morgue del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia respectiva, presenta heridas de un arma punzo cortante en el cuello, vientre y brazos.

“Nos hemos constituido en el domicilio, donde se ha podido constatar que existía el cuerpo sin vida de una mujer, tenía varias puñaladas y una herida en la región del cuello que sería la causa del deceso”, indicó la fiscal Mayra Guzmán.

El hecho ocurrió cerca de las 8:30 en un cuarto que es alquilado por la pareja. Tras el crimen, el hombre se bañó y alistó a la pequeña para dejarla en la guardería, al momento la hija de dos años se encuentra al cuidado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Salomón M. fue arrestado para tomar sus declaraciones informativas, mientras se realiza un examen forense.

“Mi pareja era muy problemática y se perdido con mi hija tomando y yo le fui a buscar, no ha llegado, di parte a la defensoría (…), me descontrolé, mi hija estaba sufriendo le ponía las cosas mojada, me lo trataba mal (…) Constantemente teníamos peleas y ella me amenazaba, me trataba mal, no me dejaba ni trabajar”, declaró el concubino de Estefaní.

Personal de la Felcv verificó que la escena del crimen fue removida y el piso de la habitación donde se habría cometido el hecho fue limpiado. Este caso de feminicidio es el número 22 en lo que va del año.

Fuente: Red Uno