Acusan a fiscal Lanchipa por ocultar aviso de Interpol sobre sello rojo

Marco Antonio Chuquimia Huallpa / La Paz

Incumplimiento de deberes, es la acusación que presentó el abogado Eduardo León contra el Fiscal General del Estado, Fausto Juan Lanchipa, porque supuestamente ocultó información con el informe de Interpol, ya que no activó ningún sello rojo, tal como había sido informado.

“Los procesos de terrorismo y sedición contra Evo Morales, Faustino Yucra y sus cómplices, prófugos u ocultos, no avanzan porque la Fiscalía sabotea las investigaciones”, declaró León.

El 20 de noviembre de 2019, y en pleno conflicto, el Ministerio de Gobierno reveló un audio en el que el expresidente recibía un “reporte” del dirigente Faustino Yucra. En el mismo, se escucha instrucciones de Morales para cercar las ciudades; por esa razón el ministro Arturo Murillo presentó una denuncia contra Morales y Yucra.

El informe

León, en su memorial, relata que el 13 de enero el informe 052/2020, DIN-DDI-DIV-CRI-ORG-DG/2020, después de un examen jurídico de la secretaría general de Interpol, concluye que “del referido caso, la secretaría general de Interpol no publicará ninguna notificación y otros similares por los canales del sistema de comunicaciones a nivel internacional”, lo que significa que nunca se activó el sello rojo de captura internacional.

El 9 de noviembre, Lanchipa informó que se formalizó el pedido de la Fiscalía para activar el sello rojo contra Morales; cuatro días después, Interpol negó esa posibilidad y el fiscal no informó esto.

Desde la Fiscalía, a través de un comunicado, señalaron que el Ministerio Público cumplió con requerimiento para la activación de la notificación azul y roja, pero que “la publicación de los casos de activación en la página de Interpol, corresponde a las prerrogativas discrecionales de esta instancia internacional, motivo por el cual, como Estado boliviano, no intervenimos en dichas decisiones, menos dirigir el criterio de la misma”. En el comunicado no aclara el motivo por el que no se dio aviso sobre la respuesta.

León también comunicó que no existe el informe de la pericia al celular de Alejandro Yucra, hijo del dirigente Faustino Yucra, a quien le incautaron su teléfono donde estaba grabada la conversación. Ese equipo fue enviado a Colombia el 10 de diciembre para una pericia que, hasta el momento, no tiene resultado.

