Áñez destaca la pacificación del país y las primeras medidas de su Gobierno

La presidenta dio su informe de gestión al país. Rodeada de sus ministros, cuestionó las políticas del Gobierno anterior y destacó el incremento del presupuesto a la salud, la disminución de tarifas de electricidad y otras medidas.

A poco más de dos meses de haber asumido la Presidencia del país, Jeanine Áñez dio su primer informe de gestión. Este 22 de enero, cuando se celebra el Día del Estado Plurinacional dispuesto en el gobierno de Evo Morales, la jefa de Estado destacó la pacificación del país, la transición democrática y las normas sociales y económicas que se aprobaron.

Manifestó que al asumir el mando, su objetivo fue pacificar el país tras haberlo encontrado un estado de convulsión. “No ha sido fácil, pero lo hemos logrado (…) nuestro norte ha sido derrotar la violencia sin usar violencia”, dijo la presidenta al inicio de un discurso que duró 34 minutos.

Rodeada de la mayoría de sus ministros, Áñez destacó algunas normas de beneficio social, como la que otorga el 10% del Tesoro General del Estado a la salud y la reducción en las tarifas de electricidad.

La mandataria garantizó el pago de los bonos sociales y dijo que se «protegerá y potenciará» a las empresas del Estado.

Por otro lado, hizo referencia al cambio de rumbo que ha tomado la política exterior del país en los últimos dos meses. “Las relaciones internacionales tienen que servir para tener un mejor país, para generar intercambios beneficiosos y crecimiento interno”, afirmó e hizo un repaso por los principales cambios en esa materia, como el distanciamiento con los gobiernos de Venezuela y Cuba.

Críticas a la gestión anterior

En la primera parte de su discurso, Áñez hizo alusión a las políticas del Gobierno anterior.

Dijo que durante 14 años, se mintió a los bolivianos el real estado de la economía, las reservas de gas y la producción de los recursos naturales. “Nos entregaron un país con seis años de déficit fiscal y cinco de déficit comercial”, dijo la presidenta y añadió que “en 14 años tuvo cinco veces más ingresos, pero los bolivianos no tenemos cinco veces mejor salud, ni mejor educación, ni mejores empleos”.

Indicó que desde su llegada al Palacio de Gobierno se encontraron indicios de casos de corrupción y abuso de poder para usar los recursos públicos para un partido político.

«No me tiembla la mano ni me temblará en proteger los recursos de aquellos que los buscan usar para su enriquecimiento personal», manifestó la mandataria que concluyó sus palabras agradeciendo el apoyo de la población y de sus hijos para enfrentar este reto.

Para saber

Pese a que el Gobierno interino definió que se mantenga el feriado patrio, los legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dispusieron que no haya una sesión especial como en años anteriores.

Fuente: EL DEBER