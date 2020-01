Apoyamos a la presidenta para que concluya su misión, que no es otra que organizar las elecciones. Su trabajo no es decidir quiénes serán o no serán candidatos. Que no arruine su gestión con cuestiones partidarias. https://t.co/wJ9eOInsLA





Fuente: Samuel Doria Medina por Unidad Nacional

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.

