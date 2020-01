Boliviano que triunfa en Japón quiere “acabar como leyenda”

Es beniano, tiene 30 años y representa a la Tricolor en los eventos élite más destacados que tienen lugar en la nación nipona, donde radica desde los 10 junto a sus cinco hermanos.

Henrry, de ascendencia asiática (su abuela materna nació en Japón), confesó su ansiedad al saber que en Bolivia hay expectativa en torno a su llegada, pues arribará a Cochabamba el 3 de marzo. Lo hará para participar en el Panamericano Championship KIC.

“Me pone muy contento que me tomen en cuenta y que estén al tanto de mí”, relata el peleador, que no concibe la idea de mudar de colores porque prioriza los de su tierra natal. “Mis tíos y mi abuela están allí. Por ahora no pienso retornar, sino continuar con mi carrera en Japón representando a mi país porque soy boliviano”.

Con ocho años arriba del cuadrilátero, Henrry consiguió acreditarse como el mejor en los 60 kilos en eventos como el Fighting Dragon (semiprofesional), el Dragon (profesional), el Kaizen y, recientemente, en el Heat. El nacido en Riberalta ensalzará el torneo (28 de marzo) junto a otra figura de mucho peso: el brasileño Danilo Zanolini, campeón mundial y presidente de la KIC, también engalanará el encuentro, que se efectuará en el coliseo del colegio Domingo Savio.

Yuri Silva, director de la KIC en Bolivia y organizador del campeonato, relató que se espera la participación de atletas de otros seis países: Ecuador, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Perú.

“Será un hecho histórico para el deporte nacional, en el que tendremos exponentes de nivel mundial. Habrá alrededor de 150 atletas que estarán disputando el título. Va a ser increíble. Esperamos el apoyo del Ministerio de Deportes, (pedimos) que no abandone a la selección, que se compondrá de 80”.

Ser reconocido como alguien que marcó un antes y un después es la meta del beniano. “Recuerdo que comencé a entrenar porque quería ganar el Heat. Fue el sueño del principio. Ahora que lo cumplí, lo que sigue es pelear con los mejores en el Rizan. Deseo acabar como una leyenda”.

