Borda asegura que nadie investigó la quema de su casa, ni el secuestro de su hermano

El expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda aseguró que la Policía no actuó de buena manera para encontrar a los autores de la quema de su casa y que el Ministerio Público tampoco inició ninguna investigación al respecto, pese a que se actuó en contra de la ley.

“Cuando tomaron rehén a mi hermano, la Policía no hizo absolutamente nada, el Ministerio Público debió de actuar de oficio, no lo hicieron. Yo dudo mucho que en este momento se genere algún proceso de investigación. Yo no lo pedí, no lo voy a hacer porque sabemos que varias autoridades no actuaron en base a la ley”, declaró Borda a Radio Éxito de La Paz.

Este hecho ocurrió el 10 de noviembre, día en el que una turba quemó la casa del diputado en Potosí y retuvieron a su hermano, lo que generó que renuncie a su cargo como presidente de la Cámara Baja.

Sobre que no haya existido ninguna investigación de parte de la Fiscalía, Borda dijo, “cualquier fiscal podría haber iniciado un proceso porque estos son delitos de acción pública y no lo han hecho; por eso decimos que, en esos días, lamentablemente, no hubo un Estado de derecho, no hubo la aplicación de la ley. La Policía viendo lo que lo están agarrando, deteniéndole ( ) por eso decimos que no se actuó bajo la ley”.

Fuente: paginasiete.bo