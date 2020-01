Cliff Morgan: «El básquetbol se aprende en el día a día»

Cilff Morgan, exasistente de los New York Knicks, equipo de la National Basketball Association (NBA) se encuentra en Cochabamba para dictar una clínica dirigida a niños y jóvenes, de 6 a 17 años, con la intención de impartir un perfeccionamiento en su juego.

Para Morgan, aprender del básquetbol se da en el día a día, pero no sólo tocando un balón o asistiendo la cancha, sino apostando a la memoria del cuerpo.

Desde hoy y hasta el domingo, en el gimnasio 360 Sport Center (Tadeo Haenke entre Ismael Céspedes e Irigoyen) la clínica estilo NBA entra en acción.

“Jugué más de 15 años en 18 países y 20 años con los New York Knicks. Mucha gente cree que necesitas un balón para jugar, pero no es así. Todo es repetición, memoria muscular. Si lo haces todos los días, vas a mejorar y estar más acostumbrado al juego. Si piensas que necesitas un balón para entrenar básquetbol, no sabes nada de este deporte”, apuntó Morgan.

La metodología del trabajo que hará junto a Mauricio Salazar y Carlos Craig será basada en esa filosofía de enseñanza.

Y es que para Cliff, el entrenamiento de la base (niños y jóvenes) debe apuntar a perfeccionar la técnica y adquirir un estilo de juego. “No necesitas de un coliseo, un gimnasio o un aro. Puedes hacerlo en cualquier lugar, sólo requieres de espacio y ganas”, apuntó.

La actitud será uno de los principales aspectos a tratar durante estos días y dejar enseñanzas desde la NBA.

Morgan realiza clínicas en diferentes países de mundo y trabaja de cerca con el exjugador Shaquille O’Neall, Stephen Curry, Kemba Walker, Kevin Knox, entre otros.

Irin Stark, exjugador de Peñarol y La Salle-Olympic, indicó que las inscripciones están abiertas hasta hoy. El costo de la clínica de Stark Basketball será de 800 bolivianos e incluye material.

LA ESTATURA NO ES UN IMPEDIMENTO

El mito de que el biotipo de un jugador o jugadora de básquetbol debe medirse por la estatura, quedó en eso, un simple mito. Para Cliff Morgan, la estatura no es un requisito indispensable. Son las ganas y las cualidades técnicas.

“La estatura no tiene nada que ver. Yo conocí a jugadores más altos que yo y no servían para nada. Tú tienes que jugar por amor al básquetbol. Por amor al deporte puedes hacer mucho esfuerzo. Incluso sé de jugadores que mienten con su estatura”, indicó Morgan, quien destacó como jugador en 15 países y mide 2,05 metros.