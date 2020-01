Confirman la muerte de una hija de Kobe Bryant en el accidente de helicóptero

Gianna, también conocida como Gigi, era una de las cuatro hijas de Bryant y su esposa Vanessa. La pareja se casó en 2001, dos años después de conocerse. El jugador de la NBA murió hoy junto a otras cuatro personas, entre ellas su hija.

Una hija de Kobe Bryant, Gianna Maria Onore, de 13 años, era una de las personas que iban a bordo del helicóptero accidentado, confirmaron a TMZ los representantes del deportista. Falleció junto a su padre, una de las estrellas de la NBA.

Las mismas fuentes del portal informan que en el momento del accidente Bryant, Gianna y otras tres personas aún sin identificar se dirigían a la academia de deportes Mamba, que se encuentra en la ciudad de ciudad de Thousand Oaks, cerca de Calabasas.

Gianna, también conocida como Gigi, era una de las cuatro hijas de Bryant y su esposa Vanessa. La pareja se casó en 2001, dos años después de conocerse.

