División Amateur no pondrá trabas siempre y cuando no la perjudiquen

La División Amateur de la Federación Boliviana de Fútbol no pondrá ninguna objeción al sistema de ascenso y descenso de categoría, siempre y cuando no afecte a sus intereses.

El Consejo Superior de la División Profesional deberá aprobar hoy la posibilidad de que a fin de año exista dos descensos indirectos y uno directo para que Destroyers tenga la alternativa de poder retornar al profesionalismo.

Para viabilizar esta opción, los 14 clubes que se reunirán en esta jornada en la sede de Gobierno, deberán aprobar en su convocatoria la cantidad de equipos que descenderán directamente o de manera indirecta.

Ayer, se conoció que una de las alternativas es que se mantenga el descenso directo y que ese lugar sea ocupado por el campeón de la Copa Simón Bolívar 2020, pero a la vez el penúltimo y ante penúltimo de la División Profesional jueguen los dos indirectos frente al subcampeón de la Copa Simón Bolívar y Destroyers.

“Mientras no se afecte el ascenso directo e indirecto las asociaciones no dirán nada. No se puede afectar derechos adquiridos por la División Amateur”, mencionó Rolando Aramayo, director del comité ejecutivo del ente federativo.

El vicepresidente de la FBF, Marco Rodríguez, recordó que su función es velar por los clubes de la División Profesional, las asociaciones y no tomar postura por ninguno. “Si hay algo en contra de la norma lo voy a defender, pero no sólo en estas divisiones, también en el futsal, fútbol playa o femenino”, subrayó Rodríguez.

El Consejo de la División Profesional está previsto para las 11:00 en la ciudad de La Paz.

SORTEARÁN FIXTURE DE TORNEO APERTURA

Como hubo cambio de planes, el reglamento y convocatoria que fueron aprobados la pasada semana volverán a ser puestos a consideración de los clubes en la cita de hoy, especialmente la parte del descenso que es el tema más conflictivo.

Una vez que se llegue a un acuerdo entre los clubes, se procederá a sortear el fixture del campeonato, al menos unas seis jornadas, además de determinar la fecha de inicio que sería entre martes y miércoles de la siguiente semana.

El torneo Apertura se disputará mediante el sistema de todos contra todos y el campeón clasificará a la Copa Libertadores como Bolivia 1.