El ente electoral quiere articular los debates entre candidatos

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, afirmó que en caso de que la Asamblea Legislativa Plurinacional no apruebe una ley que obligue a los candidatos presidenciales a debatir, el ente que preside puede articular el debate para que los ciudadanos puedan conocer las propuestas de los postulantes a la Presidencia. El Movimiento Al Socialismo (MAS) descartó la aprobación de esta iniciativa, que fue sugerida por la presidente Jeanine Áñez.

“El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está a la expectativa de la definición que tome la Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de que se apruebe como norma, por supuesto lo vamos a llevar adelante en los términos que señala la ley. Y en caso contrario, el organismo electoral intentará ser un articulador, un facilitador de esos debates en distintos niveles”, destacó Romero ayer en conferencia de prensa en La Paz.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La presidente Jeanine Áñez remitió la pasada semana a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que tiene el objetivo de promover el “voto informado” a través del debate público y obligatorio entre los candidatos. Además, la iniciativa tiene el fin de conocer cuáles son las propuestas que tienen los partidos políticos.

Al respecto, la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, dijo que el Gobierno transitorio espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría del MAS, apruebe el proyecto de ley de debate obligatorio que remitió la presidente Áñez.

Posición del Gobierno

“Esperemos que la Asamblea Legislativa pueda aprobar este proyecto de ley que remitió la presidenta Jeanine Áñez. Es una iniciativa para que todos los candidatos, que vayan a presentarse en las elecciones del 3 de mayo, tengan que contar qué es lo que quieren hacer con el país, cómo van a transformar la vida de los bolivianos. El debate debe ser obligatorio y no como ocurrió en estos últimos 14 años, cuando el dictador Evo Morales huyó del debate”, remarcó Lizárraga.

El diputado Gonzalo Barrientos, de Unidad Demócrata (UD), lamentó que haya corrientes en el MAS que intentan obstaculizar el proyecto de ley. El legislador, ahora oficialista, llamó a sus colegas a que esta iniciativa sea aprobada “lo más antes posible”.

“Evo Morales jamás ha debatido. Durante 14 años se ha hecho la burla del pueblo boliviano, no le interesaba el pueblo, el que decidía era él y su tribunal electoral. No le interesaba el voto del pueblo”, acusó Barrientos.

El diputado Franklin Flores (MAS) detalló que la Ley de Organizaciones Políticas ya establece los mecanismos para promover debates entre candidatos y la presentación de propuestas electorales. Sin embargo, indicó que se analizará el proyecto en las diferentes comisiones legislativas.

Fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, quien consideró que este proyecto no tendría efecto, ya que -dijo- no se puede obligar a debatir a un candidato. “Lo vamos a analizar en bancada si es conveniente o no (…) No estamos de acuerdo que se lo haga por ley, obligando prácticamente. Debe ser una decisión voluntaria del candidato ir o no a una invitación”, señaló la autoridad de filas del MAS.

EL DEBER / Ivan Alejandro Paredes Tamayo