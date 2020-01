El perverso nombre de las nuevas celdas de castigo de la Dirección de Contrainteligencia de Venezuela: «La Casa de los Sueños»

Cuando le pregunto si no hay nadie ahí que reclame ese trato inhumano, su rostro es de asombro. “Nadie se atreve a decir nada. ¿Cómo se le ocurre? Los castigos pueden ser muy feos. Por lo menos yo no me atrevo, ya lo que quiero es irme. Uno tiene miedo hasta de mirar. ¿Usted sabe lo que es La Pecera?”.