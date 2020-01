El proyecto Casa de la Verde entra en segunda fase

La jornada de este martes fue dedicada en su integridad a reuniones y video conferencias entre el la FBF y personal de la Dirección de Desarrollo de la entidad con una misión de FIFA y Conmebol.

Reunión. Bertoni (izq.) y Salinas posan juntos luego del trabajo de verificación al proyecto Casa de la Verde. Foto: Prensa FBF

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se apresta a comenzar la segunda fase del proyecto Casa de la Verde, que es la construcción que se dará cuando la Comisión de Desarrollo de la FIFA apruebe el financiamiento de la obra que estará en el sector Terrazas de Achumani, cerca del complejo de The Strongest.

El ente matriz del fútbol también pondrá a disposición de la FBF consultores de vasta experiencia en la construcción de sitios de entrenamiento para planteles de élite correspondientes a su Programa Forward.

La jornada de este martes fue dedicada en su integridad a reuniones y video conferencias entre el presidente de la FBF, César Salinas, sus colaboradores más cercanos y personal de la Dirección de Desarrollo de la entidad con una misión de FIFA y Conmebol que vinieron a cerrar la primera etapa del proyecto y dar el visto bueno para la segunda.

Llegaron a La Paz, Jair Bertoni, director para América de Federaciones de la FIFA; Rafael Arias, gerente de desarrollo regional; y Javier González, coordinador de proyectos de la entidad matriz del fútbol mundial.

“Hemos venido a verificar, a hacer estudios de factibilidad del terreno y de su valor. Una misión de Conmebol vino anteriormente para hacer las primeras tareas y elaborar toda la documentación para luego dar paso a la aprobación de compra del terreno donde se asentará la Casa de la Verde. FIFA contribuyó con $us 1.000.000, Conmebol aportó $us 1.700.000 y la FBF $us 100.000 para los $us 2,8 millones que costó el terreno de cuatro hectáreas”, sostuvo Bertoni.

Agregó que la Conmebol envío antes un tasador independiente para verificar los costos según las pautas técnicas de terrenos en La Paz.

La FBF propone construir allí tres canchas de fútbol, un gimnasio, un hotel con características de cinco estrellas, la administración, zona comercial, accesos y servicios.

La comisión hizo sugerencias en procura de darle la mayor funcionalidad deportiva; por ejemplo sugirió que dos canchas sean de césped natural y una de sintético, a la inversa de lo que propone la FBF.

“Son solamente cuestiones técnicas, detalles que los técnicos conocen bien. Todo experto en construcción y uso de instalaciones sostiene que el 75% del éxito está en la planificación no tanto en la implementación. Esperamos que no haya detalle que se nos pueda escapar”, agregó Bertoni.

Citó lo que sucede con el centro de entrenamientos de Vinto (Cochabamba) que hasta ahora no funciona y sus instalaciones se deterioraron por el paso del tiempo. “Ahí hubo mucha implementación, urgencias, y no se hizo planificación y los resultados negativos saltan a la vista”, concluyó.

César Salinas y Jair Bertoni señalaron que todo el trabajo de la primera fase se desa-rrolló cumpliendo rigurosamente las exigencias de la FIFA.

La FBF puso $us 100.000 para la adquisición del terreno de cuatro hectáreas, FIFA aportó $us 1.000.000 y la Conmebol $us 1,7 millones.

La FBF anunció para el jueves una reunión con el gobernador de La Paz, Félix Patzi, para ver detalles del avance de obras de dos viaductos en la plaza aledaña al estadio Hernando Siles.

Fuente: la-razon.com