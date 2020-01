FBF: Clubes cruceños pidieron a Boys no viajar a Potosí

miércoles, 08 de enero de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete / La Paz

“Hay un chat que muestra que el representante de Sport Boys dice que los clubes cruceños pidieron no viajar a Potosí. Cuando tengamos la evidencia, la haremos conocer”, dijo ayer Adrián Monje, director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol para responder a la acusación que lanzó el lunes el titular del Toro, Luis Ruiz.

El nuevo mandamás del equipo de Warnes denunció que la FBF pagaba los pasajes de su plantel para los partidos de visitante y que justo no lo hizo cuando se debía jugar contra Real Potosí.

Según Monje, “lo que hizo la federación es bueno. Se solidarizó con un club que no tenía presidente ni recursos. Se le proporcionó recursos para ir a Oruro y a La Paz. El último viaje no se lo financió porque no hubo una solicitud. Este era un acuerdo que se tenía con Fabol”.

Según Monje, “el nuevo presidente de Sport Boys me dijo que él tenía la plata para que viaje, pero ningún dirigente me llamó para pedirme que gestione los pasajes. Ellos ya tenían el dinero y si no viajaron es porque esto era planificado y premeditado para complicar el campeonato como lo hicieron durante toda la gestión de la federación, poniéndonos muchas piedras en el camino. Es algo planificado que se hizo”.

Pero luego fue más allá: “Hay algún chat que mostraremos, donde el mismo representante de Sport Boys dice que fue un pedido de los clubes cruceños, cuando tengamos la evidencia, se las haremos conocer. Ellos planificaron que esto termine con problemas”.