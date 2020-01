Febora no puede evitar el éxodo de deportistas al exterior del país

Atada de pies y manos, así se encuentra en la actualidad la Federación Boliviana de Ráquetbol (Febora) ante la fuga de talentos al exterior del país.

El anuncio de la partida de la cochabambina Valeria Centellas a Argentina caló hondo en la entidad federativa de esta disciplina, forzando a su titular, Gonzalo Alcoreza, a solicitar una reunión con el ministro de Deportes, Milton Navarro, para abordar el tema y buscar soluciones al respecto.

“Estamos muy preocupados por lo que está pasando, lamentablemente nuestra entidad y el Gobierno no están en la capacidad de solventar la participación de nuestros deportistas en el tour profesional”, aseveró el dirigente en tono de preocupación.

Alcoreza advirtió que como máximo titular de la Febora se “cuida las espaldas” y maneja con “pinzas” el asunto, razón por la que determinó poner al tanto al Ministro de Deportes de que el motivo esencial para el éxodo de los deportistas es el financiero.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“En 14 años de gestión el anterior Gobierno no coadyuvó en la preparación de los deportistas, no sólo al ráquetbol, sino a las 34 disciplinas deportivas. Hubo premios económicos por los buenos resultados que obtuvieron los atletas, pero no se ocuparon de su preparación”, sostuvo a tiempo de indicar que el Comité Olímpico Boliviano (COB) también expresó su inquietud por el desbande de raquetbolistas a las naciones vecinas.

Cabe recordar que con Centellas son siete los deportistas que migraron a diferentes países. María José Vargas, Natalia Méndez y Diego García defienden los colores de Argentina en torneos internacionales, mientras Mario Marcado y Adriana Riveros juegan con la elástica de Colombia, en tanto Brenda Laime obtuvo una beca en la Universidad de Denver, Estados Unidos, y, por ende, defiende los colores de esa nación.

Alcoreza dijo que no pondrá reparos a la solicitud del pase internacional que hizo la deportista cochabambina, y cuya misiva llegó a manos de la Febora el lunes pasado.

“No pondremos trabas, la carta tiene que ser de conocimiento de los miembros del directorio de nuestra entidad, para luego dar curso a su petición. Su ambición es jugar profesionalmente y no podemos frenar los proyectos que tiene”, puntualizó el dirigente federativo, quien espera con mucha expectativa la reunión con el ministro Navarro.

CUATRO BOLIVIANOS, POR ARGENTINA

María José Vargas, Natalia Méndez, Valeria Centellas y Diego García defenderán la casaca albiceleste de Argentina en los certámenes internacionales de 2020.