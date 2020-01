Fiscalía niega haber activado el sello rojo contra Evo

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, afirmó hoy que desconoce que la Interpol haya activado el sello rojo para capturar al expresidente Evo Morales, como informó horas antes el ministro de Gobierno, Arturo Murillo en conferencia de prensa.

«Nosotros no hemos activado el sello rojo para el señor Evo Morales. Nosotros no conocemos la situación de esta notificación roja de Interpol, reitero nosotros no hemos activado como Ministerio Público esta situación», apuntó Lanchipa.

Horas antes, el ministro de Gobierno afirmó que se habría activado la orden de captura internacional contra el expresidente Evo Morales, investigado por los presuntos delitos de sedición y terrorismo.

«Hemos dado orden para la activación en la Interpol de la orden de aprehensión internacional que hemos sacado contra Evo Morales (…) Se ha activado la orden de Interpol internacional, a las seis de la mañana he ‘chequeado’ que se ha activado, y es lo que corresponde porque (Morales) tiene una orden de aprehensión«, aseveró la autoridad.

Consultado respecto a si se activó el sello rojo contra Morales, Murillo respondió «exactamente, eso es lo que indica» y agregó que la orden de captura internacional está vigente en todos los países donde la Interpol tiene llegada y en todas las naciones que tienen convenio con Bolivia.

Sin embargo, en la página oficial de búsqueda de la Interpol no figura el nombre de Evo Morales en la lista de personas buscadas con sello rojo.

Ante anuncios de pedidos de su captura, el expresidente Morales, a través de su cuenta de Twitter, puso en duda su viaje a Chile para participar en el Foro de Derechos Humanos que se llevará entre el 23 y 25 de enero de este año.

«No tengo invitación oficial ni información sobre un evento de Derechos Humanos en Chile. Antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata, ahora como Presidente indígena, piden mi detención», manifestó el exmandatario.

La Fiscalía investiga a Morales por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, luego que el Ministerio de Gobierno presentó un audio donde se escucha a Morales dando instrucciones vía teléfono al dirigente cocalero Faustino Yucra para cercar a las ciudades y dejarlas sin alimentos.

Morales tiene una orden de aprehensión en su contra por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.