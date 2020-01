Gobierno sobre el caso terrorismo: “Acabemos con este show, con esta injusticia, con esta farsa”

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró la acusación particular en el caso de supuesto terrorismo por el que, en la gestión del MAS, habían sido procesadas más de una treintena de personas y después de diez años el proceso sigue abierto

En una audiencia celebrada este lunes por la tarde, en instalaciones del Palacio de Justicia de la capital cruceña, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró la denuncia que se presentó en la gestión del expresidente Evo Morales y con la que una treintena de personas fueron vinculadas al caso de supuesto terrorismo, que tras una década continúa abierta.

“Acabemos con este show, con esta injusticia, con esta farsa y atropello”, dijo el ministro Murillo a los jueces durante la audiencia. “Estoy dando la cara, vengo a retirar la acusación particular”, acotó.

Murillo interviene en la audiencia del caso terrorismo:

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En la audiencia hubo un cruce de palabras entre Murillo y el juez Sixto Fernández. “Señor ministro en este caso no hay ni un detenido, le informo por si acaso”, le dijo el juez a Murillo, a lo que le respondió: “después de tantos años de estar presos”.

El titular de Gobierno pidió perdón y disculpas al pueblo cruceño y a los procesados por considerar que fue una gran injusticia la actuación del anterior gobierno y que «en la gestión de Jeanine Áñez no se permitirá más abusos». Además, calificó como el peor caso vergonzoso.

“El Ministerio de Gobierno ha retirado la acusación, falsa, que hicieron los del MAS para hacer persecución política a un grupo de personas, para meter miedo a los cruceños, para perseguir a los cruceños, para no dejarlos moverse en libertad. Esto no puede seguir más así, no estamos de acuerdo, por eso hemos venido a retirar la acusación”, reafirmó después de la audiencia a la prensa.

Mira la conferencia de prensa del ministro Murillo:

Qué pasará con el caso

Ante la consulta de EL DEBER sobre el destino del caso terrorismo tras la audiencia, Romero fue claro y dijo que debe terminar ahora. “Solamente se quedó la acusación del Ministerio Público, que debería ser coherente. Se retiraron los jueces ciudadanos, se retira el Ministerio de Gobierno. Este caso debería acabar acá”, afirmó.

Qué pasó en el Hotel Las Américas

La madrugada del 16 de abril de 2009 murieron Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpad Magyarosi, húngaro; y Michael Dwyer, irlandés en un operativo policial dentro del Hotel Las Américas de la capital cruceña. Al asalto del grupo de élite solo sobrevivieron dos: Mario Tadic, boliviano de origen croata, y Elod Toaso, húngaro.

El gobierno del MAS denunció entonces y sostuvo que los cinco extranjeros eran terroristas contratados por dirigentes opositores de Santa Cruz para asesinar al expresidente Evo Morales. El Ministerio de Gobierno, a cargo de Carlos Romero en esa oportunidad, presentó la denuncia y la Fiscalía imputó y acusó a 39 personas por terrorismo y otros delitos, entre ellos políticos y empresarios cruceños, en un proceso que duró 11 años.

Fuente: El Deber