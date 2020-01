Hugo Dellien: “Bolivia lo está viviendo como la final de un mundial de fútbol y solo voy a jugar contra Nadal”

Hugo Dellien está viviendo uno de sus momentos más gloriosos de su carrera deportiva, pues no es para menos se enfrentará al número uno del mundo, Rafael Nadal, este martes (hora por definir) en el Abierto de Australia en un choque muy comentado en Bolivia y a escala internacional. Será el primer boliviano que debute en un Grand Slam en la pista de Melbourne.

La página oficial de la ATP le realizó una entrevista este sábado donde habló de la repercusión que ha tenido su emparejamiento con el español. “Es increíble lo mucho que se habla allí (en Bolivia) de este partido”, afirmó el beniano.

Dellien, 72 del mundo, sabe que se enfrentará a Nadal en un duelo que más allá del resultado afirmó que disfrutará cada minuto que esté en la cancha central del Rod Lover Arena, con capacidad para 14.810 espectadores. Los ojos del planeta estarán atentos a lo que pase en ese debut soñado para el jugador y para la afición boliviana.

“Es una locura, parece que he ganado un Grand Slam y solo voy a jugar con Nadal. Es por lo que genera Rafa. No sé si algún boliviano habrá jugado contra un número uno del mundo, y encima en un Grand Slam. Bolivia lo está viviendo como la final de un mundial de fútbol”, señaló el ‘Tigre’ de Moxos.

Asegura que se entrena, los días previos al partido, concentrado en brindarse al máximo el día del juego. “Trato de no involucrarme, de no saber lo que pasa. Ya tengo la presión de jugar contra Rafa aquí. Motiva, pero ¿qué pasa si no estoy a la altura? Es una pregunta lógica. Lo están viviendo con una euforia muy grande después de haber pasado tiempos muy difíciles en el país, políticamente hablando. Me siento feliz por darles esta alegría. No ha pasado nada, es solo un sorteo, pero es un orgullo para nosotros ver la bandera de Bolivia contra un número uno del mundo en la pista central de un torneo del Grand Slam”, sentenció.

El boliviano cerró la entrevista prometiendo pintarse el cabello con los colores de la bandera boliviana si derrota a Nadal y pasa a segunda ronda.

