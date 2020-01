Intermediarios facilitaron la ‘reconciliación política’ entre Camacho y Pumari

Parecía una separación sin marcha atrás, pero nuevamente la política demuestra que es el arte de lo posible. La madrugada de ayer Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, sellaron un acuerdo para ir como binomio a las próximas elecciones generales. La noticia tomó por sorpresa a muchos porque hasta hace poco ambos estaban distanciados.

Pero la mediación de allegados al entorno de los dos hombres que encabezaron la protesta cívica, que terminó con la renuncia de Evo Morales, logró que limen sus asperezas y se conviertan en la segunda fórmula confirmada para los comicios, la otra es la de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, candidatos por Comunidad Ciudadana (CC).

¿Pero cómo se dio esta reconciliación política entre estos dos actores?, la respuesta a esta interrogante la dio Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia, abogado y amigo personal de Camacho. El jurista reveló que el acercamiento fue mutuo, pero con intermediación de sus allegados que allanaron el camino para que ambos firmen este acuerdo.

No precisó fecha, pero sostuvo que este acercamiento se dio luego de la entrevista que dio el exlíder cívico a Fernando del Rincón, de la cadena CNN, que dejó mal parado al ahora candidato, al revelar que él filtro un audio que comprometía a Pumari.

Previo a esto, Camacho, había anunciado que iría como candidato a la presidencia, sin el acompañamiento del líder potosino y que buscaba a una mujer para reemplazarlo. Después se filtraron audios en el que ambos discutieron por el financiamiento de la campaña y la entrega de dos aduanas al bloque cívico potosino.

Hasta ahí parecía que la historia de ambos como compañeros cerraba con final poco agradable.

La reflexión

Sin embargo, Justiniano reveló que el equipo que asesora al excívico hizo “una reflexión interna” y vieron que el único binomio con perspectiva electoral era el de Camacho – Pumari.

“En realidad, fue un paso mutuo, casi simultáneo. Marco siempre dejó la puerta abierta al diálogo”, dijo Justiniano.

Incluso pese a la ruptura mediática, los comentarios mesurados realizados por Pumari, según Justiniano, contribuyeron a que el entorno del Camacho nunca descarte la posibilidad de una alianza política con el líder potosino.

“El acuerdo se dio después de la entrevista del Rincón, cuando yo conversé con Marco ya había pasado la entrevista, yo conversé personalmente con él, en el afán de poder lograr la concertación entre ellos dos”, dijo.

En este contexto, según Justiniano, pese al episodio del “audio filtrado nunca se rompió una relación de amistad que es lo importante”, entre los dos líderes.

“Cómo decimos los abogados en materia penal, un hecho tiene distintas circunstancias”, dijo.

Una vez confirmada la fórmula, el abogado, dijo que ahora solo resta analizar con qué sigla irán como candidatos. El anuncio podría darse la próxima semana, aunque Justiniano no quiso dar mayores detalles.

“Creemos que en la próxima semana daremos a conocer, estamos trabajando en temas electorales, como la sigla, el logo”, dijo.

En sus respectivas cuentas de redes sociales como Facebook y Twitter ambos candidatos postearon fotos y mensajes sobre el acuerdo realizado en la madrugada.

“Hasta hace poco, la historia de Bolivia la escribían por nosotros, desde ahora la escribiremos todos los bolivianos. Dejaremos las bases de un Estado que en vez de dueños tenga fieles servidores de la patria”, posteó Camacho en su cuenta de Twitter. El mensaje fue acompañado por varias fotos entre los dos firmando la alianza, y dándose un saludo y un abrazo.

Por su parte, Pumari, en cuenta de Facebook, esgrimió el siguiente mensaje: “Nos quisieron dividir, nos quieren divididos, pero demostraremos que la unión hace la fuerza, es necesario ir más allá de nuestras diferencias por una Bolivia digna y unida”.

Luego del mensa añadió una arenga: ¿Quién se rinde?,¿Quién se cansa?, ¿Quién se cuerre?

Sorpresa

Las repercusiones no se dejaron esperar tras el sorpresivo anuncio.

Ramiro Subia, presidente del Comité de Movilizaciones del Comité Cívico Potosinista, no escondió su sorpresa ante el anuncio del binomio y dijo que Marco Pumari tiene el respaldo de la institución de la que este sigue siendo presidente.

Destacó que el cívico cumplió a cabalidad con la tarea que se le encomendó de hablar con la presidenta Áñez sobre el litio y la minería, así como recorrer el país para recoger las inquietudes de todas partes. Afirmó también que se sienten orgullosos por tener un líder que ha sido reconocido a escala nacional.

“Será un nuevo destino para Marco Pumari fuera del escenario cívico. Hemos visto el trabajo de más de 20 años de él como dirigente de la universidad y de su comunidad, es un largo recorrido que ha realizado. Los potosinos tenemos la oportunidad de que esté uno de los nuestros en el Gobierno”, señaló el dirigente.

Mientras tanto, desde el bando de juventudes del MAS, Reynaldo Ezequiel, que está en Argentina para sostener reuniones con el jefe de campaña Evo Morales, se apresuró a saludar el nuevo binomio, que, a su entender, facilitará la victoria de su partido.

“Van a conocer qué es la democracia, se van a dar cuenta que no es lo mismo entrar al gobierno por la ventana, ahora van a ir a las urnas. Será el pueblo boliviano el que decida. Con esto podemos decir que tenemos una futura victoria, somos la única sigla fuerte”, argumentó el dirigente.

Ezequiel subrayó que en el MAS no hay división y que la delegación que está en Argentina no viajó a elegir un binomio porque “el candidato se va a elegir en un ampliado nacional”.

Aseguró que están allá para analizar liderazgos que han surgido en Bolivia. Y remató: “No queremos más gente invitada y oportunista que resten al MAS”.

Desde La Paz, el politólogo Marcelo Silva considera que Camacho- Pumari representan dos cosas: renovación política y la alianza entre oriente y occidente.

“Después de las dificultades que tuvieron, al estilo de una telenovela con entredichos y grabaciones, ahora están en una candidatura que se veía lógica”, señaló el analista.

Precisó que antes del 20 de octubre era impensable que ambos fueran actores electorales, pero la calle, las movilizaciones y la fuerza de la población boliviana ayudó a esta posibilidad de la aparición de una candidatura emergente en la política.

“Esta es una alerta importante para los sectores tradicionales de la política y para los actores de siempre”, remarcó.

Para Silva, Camacho sigue teniendo importancia en Santa Cruz y Pumari tiene un plus: es un quechua reconocido con un liderazgo importante.

“Esta es una candidatura que va a dar mucho de qué hablar, aunque resta ver cuál será su rendimiento en campaña”, dijo.

El analista Orlando Peralta considera que esta unión es lo que la denominada revolución de las pititas demandaba.

“Esta dupla, que, a pesar de todo, quiere ir junta, disminuye un poco la incertidumbre que hasta ahora había entre la ciudadanía”, dijo.

Peralta ve que quienes se tienen que preocupar con esta unión son Carlos Mesa y el MAS, porque “el voto útil ya no le va a funcionar a Mesa y este va a tener que replantearse su estrategia discursiva”.

Mientras que el MAS va perfilar sus candidatos mirando a esta nueva dupla. “Es una especie de dupla fuerte, sub 40, que proviene del malestar social. Es la nueva opción que aparece, diferente a la clase política tradicional”, remató.

El analista considera que resta ver cuál es su estructura partidaria, con quiénes van y cuál será su discurso político. “Por ahí se equivocan en ello. Pero una cosa es cierta, ahora sí va a ser más competitivo el espectro político”.

Gustavo Pedraza, compañero de fórmula de Carlos Mesa, restó importancia a la consolidación del nuevo binomio. Aseguró que cuando salga la convocatoria oficial, aparecerán más actores que compitan en la carrera electoral.

“Es normal de que haya alianzas de este tipo, creemos que habrá otros candidatos, hace días anunció su candidatura Felix Patzi, las alianzas son normales”, dijo.

Para el candidato será la gente la que dé una respuesta favorable o desfavorable de un candidato en las urnas y que nadie puede hablar por ellos. “Después de enero será un tiempo para emitir opiniones en el análisis político”, señaló.

El analista José Rafael Villar, hizo un análisis por separado de la nueva fórmula. Sobre Camacho, dijo que, como líder cívico, (junto con Pumari) fue la cara visible del movimiento de los Comités Cívicos contra el fraude del MAS.

“Sin embargo, no tiene presencia en Occidente (se la debe proporcionar Pumari) y se ha ido desgastando en Oriente; sus errores (sobre todo públicos) lo han ido reduciendo. No tiene estructura partidaria y no le aporta su vinculación actual con sectores de dos partidos tradicionales (MNR y ADN), ahora residuales”, dijo.

Sobre el líder potosino aseguró que no tiene presencia en Oriente ni estructura partidaria.

“No tiene sigla, aunque su unión con Camacho posibilita que los partidos residuales que apoyan a éste lo cobijen”, dijo.

Las elecciones de 2020 se realizarán en un ambiente diferente, con un Gobierno de transición, a la cabeza de Jeanine Áñez, y que llegó al poder tras una estampida de renuncias, luego de la dimisión del expresidente Morales, que dio un paso al costado agobiado por la protesta social, -encabezadas por Camacho y Pumari-, y germinada al calor de un fraude electoral del fallido proceso del 20 de octubre, que luego fue corroborado por un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).