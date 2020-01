La presidente no hizo lo correcto

Hernán Cabrera M.

Periodista

No se trata de apoyar o no a la presidente-candidata. Tiene sus méritos. Tiene el derecho de participar en las elecciones. Ese no es el tema central.

El tema central es que tenía que hacer lo correcto en esta delicada coyuntura. Bolivia salió de una revuelta popular, hizo renunciar a un presidente que se quería quedar en el poder, con fraude incluido.

Las aguas de la política, aparentemente están tranquilas, pero no es así. No se olviden que el MAS es un partido fuerte aún, con todas las debilidades y errores que haya cometido. En política nunca hay que desvalorizar al adversario, ni tampoco disminuirle sus potencialidades.

La decisión de meterse en la campaña electoral no es la correcta, y se la mire por donde se la mire. Hay defensores y opositores de la presidente-candidata. Estamos en democracia.

Un grave error por varias consideraciones:

1.- Con qué moral van a criticar o investigar al anterior gobierno, sobre el uso de los bienes del Estado en campañas electorales, si la decisión que han adoptado va por ese camino. Y no digan que no usarán el avión presidencial, los vehículos de la Alcaldía de La Paz, Gobernación de Santa Cruz o instruirán a sus funcionarios a que hagan campaña por la candidata.

2.- Una de las observaciones de la OEA era que los candidatos de las pasadas elecciones generales no tenían las mismas condiciones para competir en recursos económicos y aparatos logísticos, porque todo el Estado estaba al servicio de la reelección de Evo Morales. ¿Tendrán las mismas condiciones los otros candidatos en el proceso electoral?

3.- El sentimiento mayoritario se afianzaba en la esperanza de que siga con su gobierno de transición, para lo cual vino demostrando fortaleza y valentía, y la felicito por ello. Pero mandó al tacho todo ello con su candidatura, porque dividió las aguas, confrontó entre quienes la apoyan y los que no. No se extrañe presidente-candidata que aparte de recibir aplausos, ahora le dedicarán algunos insultos, gritos, silbidos y quizás algunos tomatazos en las calles, o en algún acto público.

4.- Cuando asumió la Presidencia lo dijo y lo reiteró en discursos y entrevistas que estaba ahí porque el pueblo se esperanzaba para pacificar al país, encaminar el proceso electoral y que no iba a ser candidata a ningún cargo. No fue coherente con estas declaraciones y con su decisión política, que sin duda ha sido orquestada por su entorno palaciego.

5.- Su candidatura le da razones a Evo Morales, que debe estar feliz en Buenos Aires con la noticia y le refuerza la tesis del Golpe de Estado, quien seguramente pedirá volver al país.

6.- Su momento era éste, el de pasar a la historia de haber liderado un gobierno de transición, la rebelión popular la convocó para ello y la apoyó; pero podría recibir un revés histórico con este error que ha cometido.

7.- A nivel internacional Bolivia irradia una mala imagen. Le dieron razones a México Argentina, Venezuela, España para que sigan acusando de que hubo golpe de Estado en Bolivia, y que lo que buscaba la derecha era instituir un gobierno defacto.

En fin, alguna vez tenía la esperanza de que en Bolivia alguien haga lo correcto, y la presidente Jeanine Añez era la indicada para hacerlo; pero se sobrepusieron los intereses sectarios y ambiciones de poder para lanzarla de candidata, perdiendo con ello mucho de lo avanzado en Bolivia.