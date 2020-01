Los 30 años de la actriz mexicana Eiza González en 30 fotografías

“No me molesta lo que digan de mí, pero creo que hay más cosas que destacar que cómo me visto. Desde los 14 años estoy en esto, si me enfocara en lo que la gente piensa nunca hubiera llegado a ningún lado”, así habló Eiza González en noviembre de 2019 sobre algunos comentarios que ha recibido a lo largo de su carrera.