Manipulando la democracia y libertad

Richard Arispe Carrasco

La convocatoria cívica a los candidatos de la oposición a un “Encuentro por la unidad y la democracia del país” para conformar un bloque único que evite que el masismo retorne al poder, no es más que el vano y antidemocrático intento de burlar la voluntad del pueblo en las urnas.

Las elecciones deben ser el reflejo de la voluntad de la población, bajo la consigna un ciudadano, un voto, sufragando de manera libre y sin imposiciones. ¿Cuál es el delito de pensar distinto y creer que X o Z candidato puede ser la respuesta que necesita Bolivia?

Me pregunto ¿por qué los cívicos se la deben dar de tamiz entre los partidos políticos y la población, obligando a unirse a los que nunca estuvieron unidos? Cada candidato piensa y siente distinto el país. Obviamente tienen intereses económicos y sectoriales que desean defender. Los cívicos no pueden pretender que algún candidato baje su postulación, porque estaría vulnerando su derecho a participar en política. Si un candidato cumple con los requisitos debe participar y no debe ser el comité que determine quién puede o no ser candidato.

No debemos olvidar que los cívicos tienen su propio candidato y sería bueno que “pelen capucha” y digan, todos unidos a Camacho o, por el contrario, quien debe tirar la toalla para darle más posibilidad a la apuesta cívica. Estoy seguro de que los cívicos quisieran que todos estuviésemos detrás de la grabadora de Camacho, pero no se puede, no todos pensamos como él, muchos creemos que él traicionó y luego forzó su candidatura con Pumari. Sabemos de sus diferencias con Costas, Añez, Tuto, Chi y Mesa. Entonces que unidad estamos pretendiendo. Unión para repartirse el poder, antes que la población diga su voluntad.

Creo que las únicas tareas que deberían realizar los cívicos rumbo a los comicios de mayo, son exigir elecciones limpias e imparciales, un padrón saneado, asegurarse que los veedores hagan transparentemente su labor y alentar a la población a participar con libertad. La pregunta es: ¿los cívicos se han transformado en una casa de campaña?

Fuente: Facebook Richard Arispe Carrasco