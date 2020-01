MNR ofrece su sigla para que Camacho y Pumari inscriban su binomio

Un dirigente departamental de ese partido señala que existe un preacuerdo. Los diferentes frentes inician acercamientos para afinar candidaturas antes del plazo de inscripción, que fenece el 3 de febrero

El binomio Luis Fernando Camacho y Marco Pumari podrán inscribir su candidatura a las próximas elecciones generales del 3 de mayo bajo la sigla del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), así lo informó el jefe departamental de este partido político en Tarija, Johnny Torres.

De acuerdo al reporte de ‘El País’, el representante mencionó que existe un preacuerdo en la alianza, porque cree que son la opción del país para afrontar al Movimiento Al Socialismo en las próximas elecciones.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Creemos que los políticos no pueden seguir equivocándose (…) Hay que armar un bloque lo más grande posible, no me atrevo a hablar de un bloque único, pero si de una alianza posible, unión posible, lo más grande que se pueda dar”, dijo el dirigente.

El 1 de diciembre se conoció que Camacho firmó un acuerdo preliminar con el MNR, en el que se establece que ese frente respalda su postulación. Sin embargo, en su momento Pumari cuestionó ese acercamiento, señalando que “hay sumas que restan” y aconsejando buscar a organizaciones ciudadanas antes que partidos políticos.

Los partidos que participarán en las elecciones generales del 3 de mayo tienen hasta el 3 de febrero para inscribir a sus candidatos y hasta el 24 de enero para presentar sus alianzas políticas.