«No seamos como los masistas», dice Murillo a los que piden detener a Romero

Después de que la noche de este miércoles, integrantes de los grupos juveniles y ciudadanos agrupados como La Resistencia instalaran una vigilia y medidas de presión pidiendo la detención del exministro Carlos Romero, el actual titular de la cartera de Gobierno, Arturo Murillo, pidió a los movilizados no volverse como los masistas y no perseguir a alguien que no tiene orden de aprehensión.

“No nos volvamos como los masistas que tanto hemos criticado: que perseguían a todos, agarraban a patadas, metían a la cárcel, mataban a la gente; nosotros no somos así, nosotros somos un gobierno de reconciliación”, reflexionó la alta autoridad del Ejecutivo, en entrevista con Bolivia TV .

Para Murillo, “lo que hay que tener claro en la población y para estar despejando cosas: no es que el aparato del Gobierno puede ir andando detrás de todas las personas; si no hay una orden de apremio, de allanamiento, si no cumplimos la ley”.

“A mí me parece una barbaridad que la gente pida que se detenga a alguien que no tenga una orden (de apremio). El señor Romero, que yo sepa, no tiene una orden de apremio”, dijo.

Murillo añadió que el momento que le den una orden de apremio, de una acusación formal, inmediatamente su equipo va hacerla cumplir, “como lo hemos hecho cumplir con todos”.

“Nosotros no somos la ley, nosotros hacemos cumplir la ley”, advirtió el integrante del Ejecutivo.

No obstante, Murillo corroboró que el exministro se encuentra en la zona Sur. Los activistas contra el MAS instalaron una vigilia en la casa de Romero en Auquisamaña para evitar que escape.

Fuente: erbol.com.bo